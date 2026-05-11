"Las tormentas siguen ancladas en la península en una semana sin calor", el aviso de César Gonzalo

Tras un fin de semana en el que mayo 'marceó', nos encontramos con que la borrasca que nos dejó tantas tormentas sigue anclada al oeste del país. Por tanto, las tormentas seguirán con nosotros, por lo menos durante los primeros días de esta semana. Después, a partir del miércoles, los chaparrones dan un respiro, en cambio seguiremos echando de menos algunos grados más en los termómetros.

Con temperaturas que seguirán quedando por debajo de la habitual para encontramos en la segunda quincena de mayo. Es más, podrían bajar más al finan de semana en municipios del norte.

Borrasca anclada

Durante este lunes las tormentas regresarán en el noroeste del país. Las más fuertes se esperan en Galicia, el interior del Principado de Asturias y norte de León. Los avisos de AEMET por fenómenos tormentosos, de momento se activan la provincia de A Coruña y de Lugo. Los chaparrones seguirán en Cáceres y se extenderán al norte de Badajoz, por la meseta norte, interior de las comunidades del Cantábrico, y el entorno de los Pirineos. Los chubascos podrán rozar el norte de la Comunidad de Madrid, y de Guadalajara.

En el resto del país tendremos tiempo estable, con cielos despejados en el Mediterráneo y nubes en aumento durante la tarde en el interior. En las islas Canarias en el norte es donde podrán darse algunas lloviznas débiles por la tarde.

Sin calor

Las temperaturas serán menos frías que las del fin de semana en el interior. Las máximas, con cielos más abiertos en el sur, superarán los 23ºC en el Valle del Guadalquivir y meseta sur. Llegarán a 18º en Madrid y Valladolid. Los 20º se alcanzarán en ciudades como Pamplona y se rozarán en Santander. Donde sí esperamos ambiente cálido es en el sureste, con 27º previstos en Murcia, y 26º en capitales de la Comunidad Valenciana. A partir del jueves refrescará más en el extremo norte por la llegada de una masa de aire polar, dejando máximas que en el caso de Pamplona que no pasarán de unos fríos 14ºC el viernes.

Martes más tormentas

Mañana los restos de la borrasca atlántica y la llegada de más aire frío en altura, hará que la inestabilidad aumente, generalizando de nuevo las tormentas. Si hoy las esperamos en el noreste, durante el martes también las veremos en el centro, sur, y mayor parte de Cataluña. Después durante el miércoles tendremos algunos chaparrones en el centro, en el resto ya no. Para dar paso a una segunda mitad de la semana sin tormentas, en la que estaremos más pendientes de las temperaturas, mientras cerramos los paraguas salvo en el extremo norte.

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