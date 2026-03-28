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Arranca la Semana Santa con dudas en el cielo: qué zonas podrían ver afectadas sus procesiones

La previsión aún deja margen para cambios, pero ya dibuja un mapa desigual: mientras el oeste y el sur ganan estabilidad, el norte, el este y los archipiélagos siguen pendientes de lluvias que pueden condicionar salidas, recorridos y horarios en los primeros días clave de las procesiones.

Imágenes de las procesiones de hacen estación de penitencia

Arranca la Semana Santa con dudas en el cielo: qué zonas podrían ver afectadas sus procesiones | Europa Press

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Paula V. Sisó
Publicado:

La Semana Santa arranca con la meteorología otra vez en el centro del debate. A las puertas de los principales desfiles, la previsión sitúa al oeste y al sur peninsular como las zonas con menos papeletas de lluvia, mientras que en el norte, el este, Baleares y Canarias todavía no se descartan precipitaciones en una campaña en la que cada parte meteorológico puede condicionar salidas, recorridos y horarios.

Las cofradías vuelven así a mirar al cielo en plena cuenta atrás para una de las semanas más sensibles del calendario litúrgico. No solo por la posibilidad de que llueva o no, sino porque el tiempo puede obligar a modificar itinerarios, retrasar recogidas, acortar estaciones de penitencia o alterar directamente la salida de los pasos.

Oeste y sur: ganan margen con un escenario más estable

Según la predicción especial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el periodo que va del lunes al Jueves Santo estará marcado por una progresiva estabilidad en buena parte de la Península. En el oeste y el sur, las procesiones ganan margen, con menos probabilidad de lluvias y un ascenso de temperaturas tras el ambiente invernal del fin de semana.

Aun así, no se descarta completamente la inestabilidad: un sistema de bajas presiones podría afectar de forma puntual a zonas del sur, aunque con baja probabilidad por ahora.

Norte, este y archipiélagos: pendientes de la lluvia

El foco de mayor incertidumbre se sitúa en el norte, el este y los archipiélagos. Durante el fin de semana previo, ya se esperan precipitaciones en el Cantábrico que se extenderán al resto del tercio norte y, de forma ocasional, a Baleares.

El Domingo de Ramos estará marcado por la entrada de aire polar, con lluvias, nevadas a cotas bajas y rachas intensas de viento, especialmente en el nordeste y Baleares, donde las procesiones podrían quedar en el aire o condicionadas por el frío y la inestabilidad.

Además, de cara al Jueves Santo, no se descarta que las lluvias alcancen el este y el sur peninsular, especialmente Baleares, aunque la previsión sigue pendiente de ajustes.

El centro, bajo una previsión cambiante

En el centro peninsular, la situación pende de un hilo. La previsión apunta a una mejoría progresiva desde el lunes, pero con suficiente incertidumbre como para obligar a actualizar los pronósticos prácticamente día a día.

El Viernes Santo podría marcar un punto de inflexión, con la llegada de una masa de aire frío atlántica que reactivaría la inestabilidad y llevaría precipitaciones hacia el interior, además de nevadas en sistemas montañosos del noroeste.

El impacto de la meteorología va mucho más allá de la lluvia. El viento, el frío o la nieve pueden alterar horarios, obligar a modificar recorridos o incluso suspender salidas.

En Canarias, el escenario será más favorable. Se espera tiempo estable durante el fin de semana y los primeros días de la Semana Santa, con temperaturas en ligero ascenso y posibilidad de alguna llovizna débil en zonas del norte de las islas más montañosas. A comienzos de semana, además, podría aparecer algo de calima, sin que se prevean grandes cambios que pongan en riesgo las celebraciones.

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