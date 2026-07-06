Roberto Brasero advierte de los avisos rojos por calor: "Podrían alcanzarse los 44º a la sombra"

Tras un día de mucho calor nos espera una noche también muy calurosa. Tendremos noches tropicales generalizadas, con mínimas de 20º, e incluso noches tórridas en ciudades como Madrid, Zaragoza, Sevilla, Toledo, Cáceres o Jaén. En estas capitales la mínima será de 25º o 26º y por lo tanto buena parte de la noche y madrugada transcurrirá sobre los 30º. P

ara mañana, además del calor, tendremos algunas tormentas. Irán creciendo nubes a lo largo del día en zonas del interior y son probables las tormentas con rachas muy fuertes de viento en los sistemas Central e Ibérico, las dos mesetas, la cordillera Cantábrica y el alto Ebro. Eso no impedirá que siga haciendo calor, incluso mañana más que hoy.

Avisos de nivel rojo

Este martes bajarán las temperaturas máximas en Galicia y el litoral Cantábrico. Solo ahí. En el resto de España serán similares a las de hoy y en Canarias, el sur de Andalucía y el este peninsular serán más altas. Ese incremento será de dos o tres grados como mucho pero suficiente para elevar el nivel de aviso hasta el rojo, que es el máximo, en la provincia de Lleida, la Ribera del Ebro en Zaragoza, el centro de Huesca, el Bajo Aragón de Teruel y el litoral sur de la provincia de Valencia, sobre todo en el interior de esta zona en localidades como Alzira o Caircaxent donde mañana podrían alcanzarse los 44º a la sombra.

Repetiremos con 43º en Badajoz, Córdoba, Sevilla o el interior de Huelva y ya no llegaremos a 30º en el litoral de Cantabria, Asturias y las Rías Gallegas donde podemos decir que ya ha pasado el pico de calor. Sin embargo la ola persistirá hasta el jueves incluido.

Ola de calor hasta el jueves

El miércoles se esperan descensos en el litoral valenciano, donde seguirán siendo elevadas las temperaturas pero ya sin aviso rojo, y en tercio norte peninsular, sobre todo en el Cantábrico con un nuevo descenso.

En el resto de España se espera que las temperaturas se mantengan sin grandes cambios, de forma que se mantendrían las condiciones de ola de calor, con máximas que alcanzarían de nuevo los 40-42 ºC en el cuadrante suroccidental, los 38-40 ºC en la meseta sur y los 39-41 ºC en el Valle del Ebro, depresiones del nordeste, litorales del cabo de la Nao y en zonas del interior del sureste, según se destaca en el aviso especial de AEMET.

A partir del día del jueves 9, se espera la entrada de una vaguada desde el oeste, con un importante cambio de masa de aire que finalizaría el evento. Si bien durante este día se generalizan los descensos térmicos en el cuadrante suroccidental, seguiremos teniendo temperaturas muy altas en el tercio noreste y sureste, siendo este el ultimo día de la ola de calor. El viernes bajaran en el interior peninsular a cambio de más tormentas que tanto el jueves como el viernes podrían ganar en extensión e intensidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.