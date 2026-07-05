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Galicia afronta las horas de más riesgo de una ola de calor histórica con 120 municipios en alerta roja

Ourense vuelve a rozar los 43 grados y lidera un episodio excepcional que obliga a suspender el deporte federado al aire libre en las zonas más afectadas mientras la Xunta insiste en extremar las precauciones.

Imagen del impacto de la ola de calor en Ourense

Galicia afronta las horas de más riesgo de una ola de calor histórica con 120 municipios en alerta roja | Antena 3 Noticias

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Carmen Chao
Carmen Chao
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Galicia encara este domingo las horas más críticas de una de las olas de calor más intensas de los últimos años. La Xunta mantiene la alerta roja en 120 municipios ante el riesgo que las altas temperaturas suponen para la salud, con especial preocupación por el interior de la comunidad y, sobre todo, por la provincia de Ourense, donde los termómetros vuelven a situarse entre los más altos de España.

La previsión apunta a que durante la tarde se alcanzarán los valores máximos de este episodio, impulsado por una masa de aire sahariano extremadamente cálida y seca que ha disparado las temperaturas muy por encima de lo habitual para un mes de julio en Galicia.

El sábado ya dejó una imagen poco frecuente. La ciudad de Ourense registró 42,6 grados, la tercera temperatura más alta del país, solo por detrás de Badajoz y Huelva, y uno de los registros más elevados desde que existen mediciones en la capital. De hecho, se trata del cuarto valor más alto de su serie histórica. Para este domingo, las previsiones incluso contemplan que algunos puntos del valle del Miño puedan superar los 43 grados.

Aunque Ourense concentra la atención, el episodio afecta a buena parte del interior gallego. Permanecen en alerta roja el interior de A Coruña, el centro, la montaña y el sur de Lugo, la montaña de Ourense y el interior de Pontevedra. En otras comarcas, como el Miño ourensano, las Rías Baixas o Valdeorras, continúan activos avisos naranja y amarillo.

Suspensión de la actividad deportiva en el exterior entre las 12:00 y las 20:00

Las consecuencias del calor ya se dejan sentir en la vida cotidiana. La Xunta ha suspendido entre las 12.00 y las 20.00 horas toda la actividad deportiva federada al aire libre en las zonas con alerta roja, mientras que en las áreas con aviso naranja recomienda modificar horarios y evitar cualquier esfuerzo físico durante las horas centrales del día.

La preocupación va más allá de las cifras que marcan los termómetros. Según la Consellería de Sanidade, la exposición prolongada a temperaturas extremas puede provocar deshidratación, agotamiento, insolaciones o golpes de calor, especialmente entre las personas mayores, los niños pequeños, quienes padecen enfermedades crónicas y los trabajadores que desarrollan su actividad en el exterior.

Los expertos recuerdan que el verdadero riesgo llega cuando el organismo pierde su capacidad para regular la temperatura corporal. Por ello, insisten en mantener una hidratación constante, evitar la exposición al sol entre el mediodía y última hora de la tarde, permanecer en lugares frescos y prestar especial atención a las personas más vulnerables que vivan solas.

El episodio confirma una tendencia que los meteorólogos vienen observando desde hace años. Galicia registra cada vez con mayor frecuencia olas de calor más largas, intensas y tempranas. Si tradicionalmente estos fenómenos eran excepcionales, en los últimos veranos se han convertido en un episodio recurrente, especialmente en el interior de Ourense, una provincia cuya configuración geográfica favorece la acumulación de aire cálido y donde los récords de temperatura son ya habituales.

Galicia encara el inicio de la semana sin un alivio inmediato. Las previsiones apuntan a que el calor continuará dominando el panorama meteorológico durante los próximos días, especialmente en el sur y el interior de la comunidad, aunque la entrada de brumas y nieblas en parte del litoral podría suavizar ligeramente las temperaturas.

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