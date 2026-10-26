La última semana de octubre se despide con sol y más calor de lo habitual, con un Halloween de 'veranillo'

Podemos terminar octubre con una nueva semana más con temperaturas de veranillo. El domingo ya nos dejó temperaturas muy cálidas para octubre y hoy incluso subirán más. Y así vamos a seguir, con valores que superarán en más de 6º lo que solemos tener a finales del mes. Con este panorama de sol y de veranillo vamos a llegar a Halloween y al Día de Todos los Santos.

Altas presiones

Nos van a acompañar durante toda la semana, aunque vendrán de la mano de diferentes anticiclones. Entre uno y otro, mañana un frente frío aprovechará para rozar el norte. En un martes de lluvias débiles y fugaces en el Cantábrico.

Además, mañana las temperaturas máximas bajarán ligeramente. Pero a pesar de restar algunos grados, continuaremos con tardes cálidas. Y después durante lo que queda de octubre vamos a continuar con cielos pocos nubosos. Hoy esperamos una tarde en la que podrán alcanzar los 31º en Sevilla. Con una subida de los valores máximos prácticamente generalizada, salvo Baleares, Ceuta y Melilla. También son destacables los 29º en Badajoz, 26º en Zaragoza y Bilbao. No parecerá otoño en Ourense con 25º al igual que en Toledo. El calor fuera de fecha se extiende a Canarias con unos 28º en Las Palmas de Gran Canarias y 30º en Santa Cruz de Tenerife.

Semana soleada

El amanecer llegó con una hora de adelanto, tras el cambio de hora, a eso de las 7:30h en el centro de la península. En ese momento, ya teníamos las nubes que vamos a ver estos días, las de tipo alto, que aparecen por encima de los 8 km de altura, están formadas por minúsculos cristales de hielo y no dejan los cielos grises tan solo los decoran.

Hoy la excepción a este ambiente de cielos soleados la encontramos en el oeste de Galicia, donde el fuerte viento las acumulará en el oeste de A Coruña y de Pontevedra. También en las Islas Canarias, donde serán abundantes. Hasta podrían dejar algunos chubascos en el interior de las islas de mayor relieve.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.