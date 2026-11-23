Un frente atravesará mañana la península de oeste a este, pero a diferencia de los que hemos tenido hasta ahora, este frente será ya de los que anticipan el inverno, es decir, además de lluvias -esas sí la hemos tenido con los frentes anteriores- mañana también tendremos nevadas. La nieve caerá en zonas de sierra y montaña, mañana sobre todo en el oeste de la cordillera cantábrica y pasado en los Pirineos. Entre medias, alguna nevada vamos a tener también en el Sistema Central y otra montañas del norte.

Nieve en las sierras

En el noroeste peninsular mañana irá bajando la cota hasta los 1200 metros, lo que incluye pueblos de Asturias y León y la montaña ourensana donde ya tenemos avisos de nivel amarillo por acumulaciones de 5 centímetros de nieve a partir de esa cota. Ene l resto de las montañas del norte la cota estará en 1500 metros y también en el sistema Central por lo que mañana ya podría caer nieve en el Puerto de Navacerrada o Somosierra.

Llegará la lluvia a toda la península a lo largo del día salvo a la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía oriental, donde no se esperan precipitaciones, tan solo intervalos nubosos. Tampoco en Baleares ni en Canarias. En estas zonas no cambian las temperaturas y en el resto de España mañana bajarán. Pero a diferencia de hoy bajarán sobre todo por la tarde: será una tarde más fría, mientras que por la mañana, a primera hora, tendremos más nubes y más nieblas pero también menos heladas.

El miércoles más frío

Tras el pasado del frente, a lo largo del miércoles, se formará una borrasca sobre Francia y desde ahí conducirá aire más frío aún hasta nuestra península. Las temperaturas seguirán bajando especialmente en el caso de las mínimas y Las diurnas descenderán en el extremo norte y esta vez también en la mitad oriental peninsular y sobre todo en el interior de la Región de Murcia o Andalucía oriental que ya no tendrán un ambiente tan cálido como el que tenemos hasta ahora o incluso mañana.

En Canarias seguirán sin cambios en las temperaturas y por lo tanto en el archipiélago sí llegarán todavía a los 25º. Además el miercoles lloverá en la mitad norte de manera más abundante en el Cantábrico y en los Pirineos Occidentales, donde seguirá cayendo nieve a partir de 1200 metros con acumulados que podrán ser importantes entre esta jornada y la del jueves. Con menor intensidad lloverá en zonas del centro y del sur, sobre todo en áreas montañosas, donde la nieve aparecerá a partir de unos 1400 a 1700 m. También podrá llover de forma más ocasional en el archipiélago balear y el viento este día soplará muy fuerte en los tercios norte y este de la península y en Baleares, y esto incrementará la sensación de frío.