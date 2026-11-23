La última semana de noviembre traerá un cambio de tiempo a España. El paso de varios frentes dejará precipitaciones, especialmente abundantes en el norte y oeste peninsular, aunque también podrán alcanzar otras regiones y Baleares.

El frío irá ganando protagonismo a partir del miércoles, con un descenso generalizado de las temperaturas, heladas nocturnas en el interior y nevadas en zonas montañosas. La cota de nieve podría bajar hasta los 1.100 metros en el norte, mientras que el viento intensificará la sensación de frío.

De cara al domingo 29 de noviembre, día electoral, los modelos apuntan a la posible llegada de otro frente con lluvias en Galicia y las comunidades cantábricas. No obstante, todavía existe incertidumbre y habrá que esperar a mitad de semana para confirmar la previsión.

Lunes: nieblas densas, heladas y hasta 23º en Sevilla

La semana ha comenzado con tiempo relativamente estable en buena parte de España. Las precipitaciones han quedado restringidas principalmente al oeste de Galicia y al Cantábrico oriental, aunque todavía podría nevar débilmente en la cara norte de los Pirineos, por encima de los 1.600-1.800 metros.

La jornada ha amanecido con nieblas extensas y densas en la Meseta Norte, que podrían persistir durante buena parte del día y dificultar la visibilidad. Además, el cierzo podrá soplar con rachas muy fuertes en Tarragona.

El frío también se ha dejado notar a primeras horas, con heladas y temperaturas bajo cero en numerosos puntos del interior y zonas de montaña. Según los datos registrados por la AEMET, los termómetros han descendido hasta los -5,6 °C en el Puerto del Pico (Ávila), los -4,6 °C en Cap de Vaquèira (Lleida), los -4,4 °C en Port Ainé (Lleida) y los -4,3 °C en Cuéllar (Segovia).

Durante la tarde, las temperaturas máximas serán más suaves en el este y sur peninsular, con valores que podrían alcanzar los 23 grados en Sevilla, mientras que en el área mediterránea se esperan descensos respecto a los días anteriores.

Martes: lluvias fuertes en Galicia y avisos por nevadas de hasta 6 cm

El martes llegará un cambio de tiempo con el paso de un frente que extenderá las precipitaciones a buena parte de la Península, salvo al sureste, donde la probabilidad de lluvia será menor.

Galicia concentrará las lluvias más abundantes, que localmente podrán ser fuertes e ir acompañadas de tormentas. También se esperan chubascos importantes en el entorno del Sistema Central, especialmente en el norte de Cáceres y el sur de Ávila.

La nieve ganará protagonismo a medida que avance la jornada. La AEMET ha activado los avisos amarillos por acumulaciones de hasta 6 centímetros en 24 horas en zonas de montaña de Asturias, León, Zamora, Lugo y Ourense, a partir de las 21:00 horas del martes. El episodio continuará durante el miércoles.

La cota descenderá hasta los 1.200-1.400 metros en la cordillera Cantábrica, aunque en algunos sectores podría bajar hasta los 900-1.000 metros durante la madrugada. En el Sistema Central nevará por encima de unos 1.700 metros.

El temporal también afectará a las costas del norte, con avisos por fenómenos costeros en Asturias, A Coruña, Lugo y Cantabria. Se esperan vientos intensos y olas de entre cuatro y cinco metros en algunos tramos del litoral gallego.

Las temperaturas, por su parte, descenderán durante el día en el norte, oeste y centro peninsular. Burgos, León, Salamanca y Madrid no llegarán a los 10 grados de máxima, mientras que el sureste mantendrá un ambiente más templado, con hasta 22 grados en Murcia y 20 en Palma de Mallorca.

Miércoles: avisos por nevadas y vientos de hasta 90 km/h

El miércoles se intensificará el ambiente invernal. Tras el paso del frente, se formará una borrasca sobre Francia que favorecerá la entrada de aire frío en España y un nuevo descenso de las temperaturas.

Las precipitaciones afectarán principalmente a la mitad norte peninsular, con lluvias abundantes en el Cantábrico y los Pirineos occidentales, donde también podrían registrarse tormentas.

Se mantendrán los avisos amarillos por nevadas en zonas montañosas de Asturias, León, Zamora, Lugo, Ourense y el Pirineo oscense. La cota podría bajar hasta los 900-1.000 metros en algunos sectores del norte, aunque los mayores espesores se esperan a más altitud.

El viento también cobrará fuerza. En el litoral de Cantabria se esperan rachas de hasta 90 km/h, mientras que en el prelitoral de Tarragona podrían alcanzarse los 70 km/h. El temporal marítimo continuará afectando a las costas del norte, con olas de entre cuatro y cinco metros en algunos tramos.

Las temperaturas seguirán bajando, especialmente las mínimas. Teruel podría amanecer con 0 grados, mientras que numerosas localidades del norte y centro peninsular no superarán los 10 grados de máxima.

Jueves: madrugadas frías con mínimas de 0º en varias capitales

El jueves el frío se dejará notar especialmente de madrugada. Los termómetros bajarán hasta los 0 grados en León, Burgos, Ávila y Teruel, mientras que Valladolid, Salamanca, Soria y Guadalajara registrarán mínimas próximas a un grado.

Madrid podría amanecer con apenas 3 grados, frente a los 9 previstos en Valencia y los 11 de Barcelona. Un contraste que refleja la mayor intensidad del frío en el interior peninsular.

Temperaturas mínimas del jueves | Antena 3 Noticias

Las lluvias continuarán en el extremo norte y Baleares, especialmente en el Cantábrico oriental, donde podrán ser abundantes.

En otras zonas del interior también podrían registrarse chubascos ocasionales, sobre todo en áreas montañosas, aunque todavía existe incertidumbre sobre su distribución.

Durante el día, las temperaturas apenas experimentarán cambios. Las máximas seguirán por debajo de los 10 grados en la Meseta Norte y algunas zonas del centro, mientras que en las costas se superarán generalmente los 15 grados.

Viernes y sábado: tiempo más estable, pero con noches frías

De cara al viernes y sábado, el tiempo será más estable en buena parte de España, aunque todavía podría llover en Galicia por la llegada de un nuevo frente y en Baleares debido a la inestabilidad mediterránea.

Tampoco se descartan lluvias en las comunidades cantábricas, mientras que en el resto predominarán los cielos más despejados, con posibilidad de bancos de niebla en el interior.

Las heladas seguirán ganando terreno en el norte, centro y este peninsular, especialmente durante las madrugadas.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente, aunque seguirán siendo frías y se situarán, en general, en valores habituales para finales de noviembre.

Domingo: posibles lluvias en el norte y oeste peninsular

El domingo 29 de noviembre, jornada electoral, podría llegar un nuevo frente, con precipitaciones principalmente en Galicia y las comunidades cantábricas.

No se descarta que las lluvias se extiendan también a otras zonas del oeste, centro y sur peninsular, aunque la incertidumbre sobre las regiones afectadas sigue siendo elevada. Habrá que esperar a mitad de semana para confirmar esta previsión.

Las temperaturas se mantendrán en valores normales para esta época del año, con ambiente frío, pero sin extremos.

Canarias: lluvias a mitad de semana y temperaturas en descenso

En Canarias, los primeros días de la semana estarán marcados por la nubosidad en el norte de las islas y la posibilidad de alguna lluvia débil.

La situación cambiará el miércoles y jueves, cuando las precipitaciones podrían ser abundantes en las vertientes norte, especialmente en las islas de mayor relieve. Tampoco se descarta que alcancen de forma más débil otras zonas del archipiélago.

Las temperaturas descenderán durante esas dos jornadas y después tenderán a estabilizarse, con mínimas próximas a los 20 grados y máximas de unos 24 grados en las zonas costeras.