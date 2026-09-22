Cuánto dura el día y la noche durante el equinoccio de otoño

El calendario astronómico nos reserva cada año momentos verdaderamente fascinantes y la transición hacia el tercer trimestre estacional es uno de los más destacados. El próximo 23 de septiembre de 2026 a las 02:05 (hora peninsular) se producirá oficialmente el denominado equinoccio de otoño en el hemisferio norte, un hito planetario que no solo señala el cambio de estación, sino que también altera directamente el ritmo de iluminación solar en todo el globo.

Desde el punto de vista puramente léxico, el término proviene del latín aequinoctium, cuyo significado literal es ’noche igual’. Esta raíz etimológica ha consolidado la creencia popular de que, durante esa jornada precisa, la claridad del sol y la penumbra nocturna se reparten en partes idénticas en cualquier rincón de la Tierra. Sin embargo, la física celeste guarda matices sumamente interesantes que conviene señalar para comprender a fondo la duración real del día y la noche.

¿Duran exactamente 12 horas el día y la noche?

Si nos atenemos a la definición matemática abstracta, durante el equinoccio el eje de rotación de la Tierra se sitúa de forma perpendicular a los rayos del Sol. Bajo este supuesto ideal, el disco solar iluminaría la superficie de manera absolutamente simétrica, dando como resultado 12 horas de luz diurna y 12 horas de oscuridad nocturna. Así que, en el firmamento, en teoría, el sol saldría exactamente por el este geográfico y se ocultaría de manera limpia por el oeste.

Pese a esta regla general, la realidad observacional sobre el terreno es ligeramente distinta. En el momento en que observamos el horizonte durante el 23 de septiembre de 2026, la jornada diurna durará en realidad unos minutos más de las 12 horas habituales. Este pequeño desfase temporal no es un error de cálculo, sino la consecuencia directa de dos variables físicas bien conocidas por la comunidad astrofísica.

El papel de la atmósfera y la definición de la salida del Sol

El primer factor determinante es la denominada refracción atmosférica. La capa de gases que envuelve a la Tierra actúa como una lente gigante que curva o desvía los rayos de luz procedentes de nuestra estrella. Debido a este efecto óptico, somos capaces de contemplar el disco solar flotando en el cielo incluso cuando su posición física real aún se encuentra por debajo de la línea divisoria del horizonte.

El segundo motivo reside en los criterios utilizados para cronometrar las horas de luz. La salida del sol no se contabiliza cuando el centro exacto del astro cruza el límite del horizonte, sino en el milisegundo preciso en que su borde superior se hace visible. Del mismo modo, el ocaso no concluye hasta que la parte superior de la esfera desaparece por completo. Esta diferencia de mediciones añade entre seis y siete minutos adicionales de claridad a la cuenta diaria.

Equinoccio frente a equilux: el verdadero equilibrio

Para encontrar la jornada en la que la luz solar y la penumbra duren exactamente doce horas cronometradas al segundo, la ciencia astronómica recurre a un concepto diferente conocido como equilux. A diferencia del equinoccio astronómico, que está determinado por la alineación geométrica del planeta con el Sol, el equilux varía sensiblemente en función de la latitud exacta en la que se encuentre el observador.

En España y en la mayor parte de Europa, este fenómeno de paridad absoluta no ocurre exactamente el 23 de septiembre de 2026, sino unos pocos días después del evento principal. Es en esa fecha posterior cuando se alcanza de forma impecable el reparto de las 24 horas del día a partes completamente iguales entre la fase diurna y la nocturna.

La paulatina reducción de las horas de luz

A partir del hito del equinoccio, la inclinación del globo terrestre provoca que el hemisferio norte empiece a recibir la radiación solar de forma más oblicua. Como consecuencia inmediata, el periodo diurno irá recortando sus minutos de manera progresiva día a día, cediendo terreno frente al paulatino avance de las noches.

Esta tendencia de jornadas cada vez más breves continua de manera ininterrumpida hasta el punto de inflexión del solsticio de invierno, alcanzado el lunes 21 de diciembre a las 21:50 (hora peninsular española).

Entender estos mecanismos naturales nos permite valorar cómo los ciclos cósmicos moldean no solo el clima planetario, sino también nuestras rutinas y hábitos cotidianos.