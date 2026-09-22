Cuándo empieza realmente el otoño y por qué no siempre es el día 21 de septiembre

El otoño es una de las estaciones favoritas del año para muchas personas. Las hojas de los árboles caen formando paisajes de ensueño, los colores del otoño atrapan nuestras miradas y las temperaturas nos invitan a sacar las prendas de abrigo más acogedoras para disfrutar de bebidas calientes y paseos al aire libre.

Sin embargo, la llegada de esta estación plantea una duda habitual: ¿cuándo comienza de manera oficial?

Aunque popularmente solemos asociar el cambio de estación con un día fijo en el calendario, no es así. Para comprender por qué la entrada de esta época del año no siempre coincide en fecha y hora, lee con atención este post.

¿Cuándo empieza el otoño?

El inicio del otoño astronómico viene marcado por el equinoccio de otoño. En el hemisferio norte, este fenómeno suele producirse entre el 21 y el 24 de septiembre, mientras que en el hemisferio sur ocurre entre el 20 y el 21 de marzo. Generalmente, el equinoccio de otoño cae en el día 23 de septiembre, y en extrañas ocasiones, al contrario de lo que se suele pensar, durante el 21 o 24.

Dependiendo de la parte del mundo en la que vivas, el equinoccio de otoño puede ocurrir en cualquier momento entre el 21 y el 24 de septiembre. Esto se debe a que el equinoccio se define por la posición de la Tierra y el Sol en un momento determinado en el tiempo.

Otoño astronómico vs. otoño meteorológico: ¿en qué se diferencian?

La principal diferencia entre el otoño astronómico y el meteorológico radica en el criterio utilizado para definirlos: el primero se basa en la posición de la Tierra respecto al Sol, mientras que el segundo se fija para facilitar el estudio del clima.

Como hemos visto, el otoño astronómico viene determinado por el equinoccio de otoño , el momento exacto en que el Sol cruza el ecuador celeste y el día dura casi lo mismo que la noche. Por lo tanto, es variable. Es el inicio "oficial" que marca el calendario tradicional.

viene determinado por el , el momento exacto en que el Sol cruza el ecuador celeste y el día dura casi lo mismo que la noche. Por lo tanto, es variable. Es el inicio "oficial" que marca el calendario tradicional. Sin embargo, el otoño meteorológico se basa en los patrones de temperatura anuales y en la necesidad de agrupar los meses en periodos climáticos homogéneos. En este caso, es una fecha fija. Abarca tres meses completos: septiembre, octubre y noviembre (del 1 de septiembre al 30 de noviembre en el hemisferio norte).

Este último lo utilizan los meteorólogos y climatólogos para calcular estadísticas, comparar datos interanuales y hacer predicciones sin la variación de días de los equinoccios.