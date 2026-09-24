Asoman las borrascas, pero antes llega más calor al norte y Canarias

También septiembre va camino de batir un nuevo récord de temperatura. Así lo confirmaba ayer la AEMET. A falta de una semana para que termine, el calor arrastrado desde agosto ya es suficiente para que este mes también sea el más caluroso desde que hay registros, al igual que ha sucedido con este verano. ¿Hasta cuándo seguiremos así? Parece que durante la semana que viene tendremos novedades.

Norte estival

Este jueves nos deja un ascenso, como poco notable, que suma hasta 8 ºC a las temperaturas de ayer en el extremo norte. Tan acusado que los avisos por calor intenso regresan a las comunidades del Cantábrico. Día de aire acondicionado en Bilbao, con 35 ºC previstos a la sombra. Se prevén 34 ºC en Pamplona y 33 ºC en Lugo, Oviedo y Burgos. También hay avisos activos en Canarias, donde en el sur de las islas podrán rozar los 38 ºC. En el resto pasaremos un calor similar al de ayer. La temperatura más alta del país se alcanzará en Badajoz, con 39 ºC.

Bajo el anticiclón

Continuamos sumidos bajo las altas presiones. Tendremos un día soleado, en el que las nubes solo aparecerán durante la mañana en el oeste de Galicia, con temperaturas más bajas en A Coruña y Pontevedra. Se mantiene el viento de levante, dejando cielos nubosos en el este de Cádiz, Ceuta y Melilla. En Canarias se mantiene la posibilidad de chubascos en el oeste del archipiélago. En el resto, tendremos cielos azules, más que los de ayer, si cabe.

Novedades a la vista

Mañana perderán de golpe el calor que hoy ganan en el norte. El sábado las temperaturas bajarán ligeramente en el este. El domingo llega el cambio más importante. Un frente atlántico dejará algunas lluvias débiles en Galicia. Si miramos más allá, vemos más novedades.

Los modelos meteorológicos muestran que las borrascas se acercarán más a nuestro país, dejando temperaturas más bajas, por lo que podríamos volver a la normalidad térmica. Además, podrían llegar las primeras lluvias del otoño al oeste. Aún queda mucho, así que lo iremos confirmando durante los próximos días.

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