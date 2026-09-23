¡Bienvenido otoño 2026! Las mejores frases para enviar por WhatsApp

El inicio del otoño ha llegado, ¡por fin! Tras un caluroso verano, el otoño estaba siendo esperado con más ganas que nunca por muchas personas.

Este 23 de septiembre empieza la nueva estación y con ella llegan muchas oportunidades para todos.

Una buena forma de hacerle ver a tu familia y a tus amigos que los tienes presentes es enviarle alguna frase esperanzadora y graciosa sobre la bienvenida del otoño. Para que no tengas que pensarlo más, aquí encontrarás un listado con algunas de nuestras favoritas para este otoño de 2026.

Frases para darle la bienvenida al otoño