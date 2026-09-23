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¡Bienvenido otoño 2026! Las mejores frases para enviar por WhatsApp
¡Ya está aquí! El otoño ha llegado un año más a nuestras vidas y no hay mejor forma de darle la bienvenida a la estación de la caída de las hojas que compartiendo frases divertidas y entrañables con tus seres queridos.
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El inicio del otoño ha llegado, ¡por fin! Tras un caluroso verano, el otoño estaba siendo esperado con más ganas que nunca por muchas personas.
Este 23 de septiembre empieza la nueva estación y con ella llegan muchas oportunidades para todos.
Una buena forma de hacerle ver a tu familia y a tus amigos que los tienes presentes es enviarle alguna frase esperanzadora y graciosa sobre la bienvenida del otoño. Para que no tengas que pensarlo más, aquí encontrarás un listado con algunas de nuestras favoritas para este otoño de 2026.
Frases para darle la bienvenida al otoño
- Bienvenido otoño. Que este año llegue suave, como una manta que cae sobre los días y los hace más cálidos por dentro.
- Empieza el otoño y con él una nueva forma de mirar el mundo: más lenta, más dorada, más nuestra.
- Hoy la luz y la noche se dan la mano, y ese equilibrio nos acompaña en el inicio del otoño.
- Que el otoño nos enseñe a soltar lo que ya no suma, igual que los árboles dejan ir sus hojas.
- El otoño ya está aquí: temporada oficial de decir “qué fresquito hace” cada cinco minutos.
- Bienvenido otoño 2026: la estación en la que las hojas caen… y mi fuerza de voluntad también.
- Otoño es volver a casa, a los sabores que reconfortan y a los abrazos que abrigan.
- Que cada hoja que cae te recuerde que tú también puedes empezar de nuevo.
- El otoño llega para recordarnos que los cambios pueden ser hermosos.
- Brindemos por un otoño lleno de calma, de cafés compartidos y de planes que se disfrutan sin prisa.
- Te deseo que este otoño de 2026 pinte tus días con colores que aún no conocías.
- Otoño es la estación perfecta para escuchar lo que el verano dejó en silencio.
- Que el viento de otoño se lleve lo que pesa y traiga lo que ilumina.
- Empieza la temporada de mantas, libros y conversaciones que duran más que la tarde.
- Otoño: la prueba de que la belleza también existe cuando algo termina.
- Que este otoño te encuentre en paz, te abrace despacio y te regale claridad.
- Las hojas caen, pero tú siempre floreces. Feliz otoño.
- Que el otoño sea tu estación de equilibrio, de decisiones serenas y de luz interior.
- Otoño es el momento perfecto para volver a ti.
- Que cada día de este otoño tenga un detalle bonito que te haga sonreír.
- Otoño llega para que aprendamos a mirar lo pequeño y descubrir que ahí también vive la magia.
- Feliz otoño: que la estación más dorada te encuentre con ganas de escribir nuevos capítulos.
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