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Adiós al verano, pero no a su calor: el otoño arrancará con altas temperaturas

Seguimos bajo los efectos de las altas presiones que nos dejan un día de cielos poco nubosos en casi todo el país. Sólo se esperan nubes en el norte de Canarias, Ceuta, Melilla y este de Cádiz.

La previsión de César Gonzalo

Adiós al verano, pero no a su calor. El otoño arrancará veraniego | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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Le quedan menos de 24 horas a este verano que se ha hecho tan largo para muchos. También a la Agencia Estatal de Meteorología, que ayer lo confirmaba de forma oficial. El calor veraniego nos ha acompañado, no durante tres meses, sino durante cuatro. Desde mediados de mayo, hasta ahora, hemos tenido valores de pleno verano. Una estación que resulta histórica ha sido la más calurosa desde que hay registros. Es más, desde hace 157 años, desde al menos 1869 no se había registrado un trimestre veraniego tan caluroso.

Se despide con fuerza

Mañana a las 2:05 h hora oficial peninsular, una hora menos en Canarias, llegará el otoño. El verano hoy nos ha dejado su último amanecer, aún hay tiempo para disfrutar su último atardecer. Será caluroso, más si cabe en el sur de la península y en Canarias. Solamente en el este de Cataluña, puntos del norte de Castilla y León, los termómetros marcarán uno o dos grados menos de máxima.

¡38º un 22 de septiembre!

Es cuanto menos sorprendente, que el verano termine con 38º previstos en Badajoz. Aún más los 37º de Ourense y los calurosos 34º para Pontevedra que hoy se podrán alcanzar. Tendremos una tarde a más de 30º en casi todo el país: Se prevén 37º en Córdoba, 34º en Toledo, 33º en Madrid y Zaragoza. Solo quedarán por muy debajo de los 30º en A Coruña, Santander, Bilbao y Ceuta con unos 24º a 26º de máxima.

Nubes altas

Están formadas por pequeños cristales de hielo, son semitransparentes, y se mueven a más de 6 km de altura. Solo decoran nuestros cielos y suelen dejar bonitos amaneceres y atardeceres. Así son las nubes que vamos a ver pasar durante este martes. Sólo tendremos nubes más contundentes en el interior de Galicia en forma de nieblas, que irán levantando. Y, en el área del Estrecho, donde se mantiene el fuerte viento de levante. Por lo tanto, repetirán las nubes acumuladas en el este de Cádiz, en Ceuta y Melilla. También se esperan en el norte de las islas de Canarias, en este caso por la presencia de viento alisio.

La lluvia lejos

¿Cuándo notaremos que el otoño llegó? La respuesta habrá que buscarla durante la próxima semana. Porque los modelos de previsión meteorológica, a día de hoy, no atisban cambios hasta el domingo. Por la llegada de un frente el noroeste de la península, que dejaría allí algunas lluvias y que podría provocar un primer descenso de las temperaturas. Queda mucho, lo que está claro, es que el otoño comenzará disfrazado de verano.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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