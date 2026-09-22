Roberto Brasero: "¡Llega el otoño!"

Cambia la estación

A las 2 horas y 5 minutos de esta próxima madrugada (hora peninsular) será el equinoccio, el momento astronómico que da inicio al otoño. A partir de este 23 de septiembre estrenamos una estacón que durará 89 días y 21 horas y la que, sobre todo en estos primeros días, se irá acortando la luz solar a un ritmo de 3 minutos diarios. Esos son los hechos astronómicos que marcan el inicio de una nueva estación. Pero meteorológicamente no vamos a notar ningún cambio de momento.

Sigue el calor

Sigue el calor y seguirá sin llover, al menos hasta la semana que viene que es cuando un frente podría entrar por el noroeste. Sin embargo en la mitad sur de España las altas temperaturas nos acompañarán hasta final de mes como poco. Con mucho sol recibiremos al otoño en su primer día; con viento fuerte de levante en el estrecho y calima en Canarias donde podríamos tener también alguna tormenta, más probables en el entorno de El Teide. Nieblas y brumas matinales en Galicia y Asturias que darán paso a otro día soleado.... y caluroso. De hecho, los primeros avisos del otoño son por altas temperaturas: mañana serán de nivel amarillo en Galicia -tanto en el Miño como en A Coruña-, en Extremadura -tanto en Cáceres como en Badajoz-, en Canarias -en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y en la campiña sevillana. Máximas que llegarán a 37º o 38º o hasta 39º en Badajoz. Como hoy pero ya con otra estación en el calendario.