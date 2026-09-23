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Roberto Brasero avisa: "Llega el otoño vestido de verano"

El otoño arranca con calor extremo y máximas casi veraniegas.

Roberto Brasero avisa: "Llega el otoño vestido de verano"

Roberto Brasero avisa: "Llega el otoño vestido de verano" | Antena 3 Noticias

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Roberto Brasero
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Primer día del otoño con temperaturas igual de altas que las de ayer, cuando aún era verano. Y más altas serán las de mañana sobre todo en el Cantábrico.

El segundo día del otoño seguirá vestido de verano. Este jueves tendremos avisos por altas temperaturas en Canarias y Extremadura, como hoy, pero también se activan en el Cantábrico, ya que por ahí subirán las máximas y tendremos un día de 34ºC o 36ºC en zonas de Asturias, Cantabria y el País Vasco.

En el resto de la mitad norte también subirán algún grado, salvo en el oeste de Galicia donde bajarán y hará menos calor que hoy: en el interior de la comunidad gallega seguirán igual de altas.

Y también mucho calor en Canarias donde notamos el efecto de la calima con más de 30ºC incluso de noche; o en Badajoz donde el jueves volveremos a rozar los 40ºC a la sombra.

Sigue el viento de Levante en el Estrecho con alguna racha fuerte y posibles nubes en Ceuta y también en Melilla y cielos despejados en el resto de España. El viernes ya bajarán las temperaturas en el Cantábrico pero todavía subirán algún grado más en el sur y el este de España.

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