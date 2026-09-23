El verano seguirá robando días al recién llegado otoño

Llega el otoño con sus 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, siempre ocurre en su primer día. Consecuencia del equinoccio, que marca el comienzo de la estación. Esto sí lo notaremos, pero todo lo demás que suele caracterizar el tiempo otoñal, aún no lo vamos a sentir. Porque si no miramos al calendario, no podríamos saber que hemos abandonado el verano.

Calor anómalo

El calor que nos acompaña, con cada que pasa, deja una anomalía mayor en nuestros termómetros. Es decir, tenemos temperaturas que quedan muy por encima de lo habitual, en concreto superamos los valores normales en 5º o incluso en el norte, en 10 ºC.

Así seguiremos durante toda la semana, será de cara al domingo cuando el calor 'afloje'. Aunque a pesar de esa bajada, seguiremos con altas temperaturas para la época. A pesar de la llegada de un frente que promete dejar algunas lluvias en el noreste al final del domingo.

Verano en otoño

En este miércoles los avisos por calor se mantienen en el sur de Galicia, Extremadura y Sevilla. Por máximas que podrán superar los 39º en Badajoz; los 37º en Sevilla y Ourense. En Pontevedra continuarán con ambiente caluroso de más de 34º a la sombra. En general el calor se mantendrá invariable en el resto del país salvo por una ligera subida en el alto Ebro y Canarias. Y una ligera bajada en el norte de Galicia y la Comunidad Valenciana. Mañana jueves se encontrarán en las comunidades del Cantábrico y Lugo con un día muy caluroso, con una subida que añadirá hasta 9º de golpe para dejar unos sorprendentes 35º en Bilbao; 33º en Oviedo y Luego; o 34º en Pamplona. El viernes perderán lo ganado en estas zonas.

Estabilidad total

Lo hemos adelantado antes, hasta el domingo no se esperan lluvias en nuestro país. Hoy seguimos con estabilidad total, tan solo podría darse algún chaparrón en el interior de Tenerife. En un día de nubosidad acumulada por el viento en el norte de archipiélago por el viento alisio, en el resto se mantendrán el sol y la calima. Además, en el este de Cádiz, Ceuta y Melilla el viento de levante dejará nubes de tipo bajo, por la tarde aparecerán grandes claros. En cambio, el sol se mantendrá en el resto de la península y Baleares.

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