Roberto Brasero avisa de la subida de las temperaturas: "Mañana más calor todavía"

Seguimos con este otoño de pleno verano con temperatura que hoy suben en el Cantábrico donde van a tener un día de playa que muchas veces no vemos ni en agosto. Mañana será en el este y sur de España donde sumarán más grados y podríamos ver los 40º en las provincias de Córdoba o Badajoz en este primer viernes del otoño. Durante el fin de semana bajarán las temperaturas, aunque en general seguirán siendo elevadas y habrá que esperar a la semana que viene para tener valores más propios de los que tocan en estas fechas.

Viernes con sol y calor

De momento mañana viernes bajarán las temperaturas en Galicia y el Cantábrico con los cielos más nubosos al cambiar el viento -hoy de sur, mañana de norte- y ya sin ese calorazo que estamos teniendo hoy: hay avisos por altas temperaturas en el suroeste de Asturias, interior de Cantabria, Vizcaya e interior de Guipuzcoa y vertiente cantábrica de Canarias, además los que siguen vigentes en Canarias y Extremadura.

Mañana en el extremo norte hará menos calor, aunque todavía llegarán a 25º en Oviedo o en Bilbao, y en el resto de España seguimos igual salvo en el sur y el este donde van a ser más altas: 32º en Valencia, 35º en Albacente, 36º en Logroño o 39º en Córdoba capital.

Fin de semana menos caluroso

Para el sábado se espera un descenso de las máximas en estas zonas del sur y este de España donde bajarán de 2º a 4º las temperaturas, aunque será un sábado veraniego en general como mucho sol en la mayor parte de España, calima en canarias, viento de levante en el estrecho y solo a ultima hora de la tarde podría llover en Galicia. Se trata de la llegada de un frente que el domingo recorrerá el Cantábrico con lluvias débiles en el tercio norte mientras que en el resto de la Península solo se notaria un ligero descenso de temperaturas, de 2 o 3 grados menos en las máximas del domingo.