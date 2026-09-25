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El calor será menos veraniego a partir del domingo y el tiempo otoñal llegará la próxima semana

Viernes de desplome térmico en el extremo norte. En cambio en el resto seguiremos de pleno verano avisos por altas temperaturas en la península y en Canarias.

La prevision para el 25 de septiembre

El calor será menos veraniego a partir del domingo y el tiempo otoñal llegará la próxima semana | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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Ahora sí nos ponemos rumbo al otoño, a pesar de haber comenzado el miércoles pasado. Será un largo camino porque las temperaturas no bajarán de golpe. Para que nadie se lleve a engaño, durante el fin de semana el calor va a seguir. Será el domingo, cuando disminuya. Es decir, seguiremos con altas temperaturas, pero serán menos veraniegas. Seguirán bajando durante los próximos días, y en principio a mediados de la próxima semana sí tendremos valores más propios del otoño.

Aún verano

Salvo en el extremo norte donde hoy han badajo las temperaturas en el resto vamos a volver a vivir un día de verano, en un 25 de septiembre. Las más altas del país se alcanzarán en Badajoz, Guadalquivir y sur de Canarias donde llegarán a 38 ºC. El calor se incrementa en la Comunidad Valenciana y Murcia. Tendrán un viernes menos caluroso en A Coruña con sólo 21ªC, Santander con 22º, Oviedo con 23º. Con 25º se quedarán en Bilbao y Lugo. Además, el calor se atenúa en Pamplona con 31ºC. La nubosidad aumenta en el norte de Galicia y el Cantábrico. Se mantendrá en el área del estrecho, Ceuta y Melilla. En Canarias se mantiene la posibilidad de chubascos en el oeste del Archipiélago. En el resto seguiremos con cielos despejados.

Menos calor en el este

Mañana las temperaturas bajarán ligeramente en el este de la península y en Canarias. En el resto el calor de hoy se mantendrá durante el sábado. La novedad será que desde el Atlántico un frente se acercará. Para dejar un día con abundantes nubes de tipo alto, y cielos más cubiertos durante la noche en Galicia. En Canarias será más difícil que se repitan los chubascos.

Primeras lluvias

Terminaremos la semana, con un sistema frontal recorriendo el noroeste. Con lluvias llegando a Galicia, podrán venir acompañadas de tormentas. A última hora podrán extenderse al oeste de Asturias, incluso al norte de León. En la mitad norte y centro veremos como la nubosidad aumenta. Lo que sí notaremos es que las temperaturas serán menos veraniegas. Con una bajada que restará hasta 5º en el oeste de Castilla y León, sur de Galicia y oeste de Cáceres. Mucho más ligera llegará al centro y sur donde restaremos de 2º a 3º.

Camino del otoño

Como decíamos arriba, el calor no se marchará, pero será menos veraniego en el primer fin de semana del otoño. Después el tiempo otoñal parece que sí que llegará a partir del martes. Con temperaturas en descenso, y además con algunas lluvias entrando por el oeste.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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