Mercedes Martín: "Madrid registra en julio las mayores emisiones por incendios desde que hay registros"

Los incendios forestales registrados durante julio de 2026 han provocado en Madrid un nivel de emisiones sin precedentes en las últimas dos décadas. Los datos proceden del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS), consultados mediante la aplicación Fire Emissions Watch, que combina observaciones por satélite con modelos de previsión atmosférica para estimar en tiempo casi real cuánto carbono libera cada incendio.

La peor semana en 23 años

Entre el 23 y el 29 de julio, los incendios forestales en Madrid liberaron a la atmósfera el equivalente a unas 513.000 toneladas de CO₂.

Buena parte de esas emisiones procede del incendio de la Sierra Oeste, declarado el 22 de julio y estabilizado hoy día 30. Según los últimos datos disponibles, el fuego había emitido alrededor de 512.000 toneladas de CO₂. La cifra definitiva será previsiblemente superior, ya que el incendio permanece activo a esta hora de la tarde, más allá del periodo cubierto por la última actualización.

Un mes que supera al peor año completo

El dato más significativo es que, únicamente durante los primeros 29 días de julio, Madrid emitió más CO₂ por incendios forestales que en cualquier año completo de los últimos 23.

Hasta ahora, el ejercicio más severo había sido 2012, con unas 289.000 toneladas de CO₂ acumuladas en los doce meses del año.

En lo que va de 2026, Madrid acumula ya unas 536.000 toneladas de CO₂ procedentes de incendios forestales. La cifra supera en un 85 % el anterior récord anual, cuando todavía quedan cinco meses para que termine el año.

Un verano excepcional en buena parte de España

La situación de Madrid forma parte de una temporada de incendios especialmente grave en diferentes puntos del país. Los datos de Fire Emissions Watch muestran que varias provincias han superado en 2026 máximos que llevaban vigentes más de una década.

En Ávila, el incendio de Burgohondo emitió alrededor de 2,69 millones de toneladas de CO₂ entre el 22 y el 29 de julio. El balance definitivo podría aumentar, ya que el fuego continúa activo ahora mismo. La cifra ya supera el récord anual que ostentaba la provincia hasta ahora, de 2021, con 2,11 millones de toneladas en todo el año.

En Guadalajara, el incendio de La Mierla, que calcinó unas 32.000 hectáreas entre el 16 y el 24 de julio, emitió por sí solo aproximadamente 1,28 millones de toneladas de CO₂. Esta cantidad multiplica por dos y medio las emisiones de todo 2025, que hasta ahora era el peor año completo de la provincia, con unas 510.000 toneladas.

Castellón presenta una evolución diferente. El incendio de la Vall d'Uixó y la sierra de Espadán generó unas 525.000 toneladas de CO₂ entre el 25 y el 29 de julio, todavía por debajo de las cerca de 796.000 toneladas que acumuló la provincia en todo el año 2022, su peor registro hasta la fecha. El fuego permanecía activo en la fecha de los últimos datos, por lo que el balance final podría ser superior.

Madrid, el territorio más alejado de su comportamiento habitual

En términos absolutos, los incendios de Ávila y Guadalajara han generado más emisiones que los de Madrid. Sin embargo, al comparar la situación actual de cada territorio con su comportamiento habitual durante las últimas dos décadas, Madrid destaca como la provincia que más se aleja de sus valores históricos.

Esto significa que, aunque otras zonas hayan registrado una mayor superficie quemada o un volumen superior de emisiones, el episodio madrileño es especialmente anómalo dentro de la serie disponible.

Evacuaciones y deterioro de la calidad del aire

El aumento de las emisiones en Madrid está relacionado principalmente con el incendio de la Sierra Oeste, originado tras la unión, el 24 de julio, de tres fuegos que habían comenzado por separado en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox.

Las llamas llegaron a amenazar el Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid, la instalación de la NASA situada en Robledo de Chavela.

El humo también provocó un empeoramiento de la calidad del aire. Durante el fin de semana del 25 y 26 de julio se registraron concentraciones de partículas finas PM2,5 de entre 80 y 100 µg/m³en algunos puntos de Madrid, niveles que motivaron recomendaciones sanitarias dirigidas especialmente a la población vulnerable.

En el conjunto de España, 2026 se sitúa ya como el segundo año con más emisiones provocadas por incendios forestales de toda la serie histórica del conjunto de datos GFAS, únicamente por detrás de 2022.

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