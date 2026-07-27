Mercedes Martín: "La cuarta ola de calor comenzará el miércoles y se prolongará hasta la próxima semana"

Un ascenso generalizado de las temperaturas dará lugar esta semana a una nueva ola de calor en España, la cuarta de la temporada, con valores especialmente elevados en buena parte del territorio. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el episodio comenzará el miércoles 29 de julio y se prolongará, al menos, hasta el domingo 2 de agosto, aunque podría extenderse durante la próxima semana.

El portavoz de la Agencia, Rubén del Campo, ha señalado que el bimestre formado por junio y julio de 2026 es ya el más cálido de toda la serie histórica. Junio fue el segundo más caluroso registrado, solo por detrás de junio de 2025.

Por su parte, julio de 2026 está actualmente empatado con julio de 2022 como el mes más cálido de toda la serie, no solo entre los meses de julio. No obstante, habrá que esperar a que termine el mes para confirmar cuál de los dos ocupa finalmente el primer puesto.

Más de 153.000 hectáreas afectadas por incendios

Las altas temperaturas y la sequedad también agravan el peligro de incendios forestales. Hasta el 26 de julio se habían quemado alrededor de 153.000 hectáreas en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), del programa Copernicus de la Comisión Europea.

Esta superficie supera ampliamente el promedio anual de los últimos veinte años, situado en unas 95.000 hectáreas por año completo.

Este lunes, el riesgo de incendios se mantiene en niveles moderados en buena parte del norte y el centro peninsular. Sin embargo, alcanza valores muy altos o extremos en zonas de Galicia, el sur de Castilla y León, el oeste de Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, las regiones mediterráneas, Andalucía y Extremadura.

A partir del martes, el aumento de las temperaturas y la sequedad harán que el peligro se dispare hasta niveles muy altos o extremos en casi todo el país. Esta situación se mantendrá e incluso podría empeorar en los días siguientes.

Mapa de riesgo de incendios en España | Antena 3 Noticias

Temperaturas superiores a los 40 grados

Las temperaturas comienzan a subir de forma generalizada este lunes, tras un fin de semana con un ambiente relativamente fresco para la época del año. Durante la jornada ya podrán superarse los 36 grados en el sur de Galicia y los 38 grados en Extremadura y el valle del Guadalquivir.

El martes continuará el ascenso tanto de las temperaturas diurnas como de las nocturnas. Las mínimas se situarán entre los 22 y los 24 grados en el área mediterránea, Extremadura y el valle del Guadalquivir, dando lugar a noches tropicales o incluso tórridas.

Las máximas superarán de forma generalizada los 36-38 grados, salvo en algunas zonas costeras. Se alcanzarán entre 38 y 40 grados en el sur de Galicia, el valle del Ebro, la zona centro y la mitad sur peninsular. En los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir podrán superarse los 40 grados.

El tiempo seguirá estable, con cielos despejados y sin precipitaciones. Además, el viento de levante soplará con fuerza en el Estrecho y en la campiña gaditana.

Mapa de avisos por calor en España | Antena 3 Noticias

Écija y Andújar podrían alcanzar los 44 grados

Las previsiones municipales sitúan el foco más intenso del episodio en el valle del Guadalquivir, especialmente entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto.

Écija, en la provincia de Sevilla, podría convertirse en una de las localidades más calurosas de España. La previsión apunta a máximas de 42 grados el jueves, 44 el viernes, 43 el sábado y de nuevo 44 el domingo. Además, durante el fin de semana las mínimas podrían mantenerse en torno a los 25 grados.

En Andújar (Jaén) también podrían alcanzarse los 44 grados el viernes, tras máximas de 42 el martes, 41 el miércoles y 42 el jueves; el domingo rondarían de nuevo los 43.

Otros municipios del valle del Guadalquivir también podrían registrar valores excepcionalmente elevados: Palma del Río (Córdoba) podría llegar a los 43 grados. Fuera de Andalucía, el calor será igualmente intenso en los principales valles fluviales. Talavera de la Reina (Toledo) y Almadén (Ciudad Real) podrían alcanzar los 42 grados; en el Bajo Aragón, La Puebla de Híjar podría registrar igualmente 42; en el valle del Guadiana, Don Benito podría rondar los 41; y en el valle del Ebro, Tudela podría alcanzar también los 41.

Evolución de temperaturas en Zaragoza | Antena 3 Noticias

El calor se intensificará a partir del miércoles

El miércoles continuará el ascenso térmico en el centro y el este de la Península. Se superarán los 36-38 grados en buena parte del interior peninsular, y en el valle del Ebro y zonas bajas del centro y el sur peninsular se rebasarán de nuevo los 40 grados.

Durante la segunda mitad de la semana existe mayor incertidumbre en el pronóstico, aunque es probable que las temperaturas se mantengan en valores muy elevados. Podrían producirse ligeras subidas y bajadas según el día y la zona, pero el calor intenso persistirá en la mayor parte de las áreas afectadas. La probabilidad de precipitaciones será baja, salvo en el área cantábrica, donde podrían registrarse algunas lloviznas.

Subida de temperaturas en Canarias

El calor también se intensificará en Canarias, especialmente a partir del miércoles, cuando se espera una subida notable de las temperaturas.

Los termómetros superarán los 30 grados en buena parte del archipiélago y alcanzarán o superarán los 37 grados en zonas de Gran Canaria y en puntos del interior de Fuerteventura. También se esperan ascensos térmicos notables en medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, con noches muy cálidas.

El tiempo se mantendrá tranquilo, con predominio del sol, aunque podrán aparecer algunos intervalos nubosos en el norte de las islas. Además, se espera un descenso progresivo de la capa húmeda y presencia de calima en niveles altos.