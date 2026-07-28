Los vecinos de la Vall d'Uixó, Castellón, vuelven a casa tras el avance del incendio que ya calcina 8.500 hectáreas

Los equipos luchan a la desesperada contra el fuego. El incendio sigue fuera de control pero los expertos son optimistas para las próximas horas. Durante las últimas horas 6.000 vecinos de La Vall d´Uixó han podido regresar a su hogares, y durante todo el día la zona será desconfinada y los 10.000 evacuados podrían regresar a sus localidades.

Poco a poco han podido regresar a sus casas. Por ahora 6.000 vecinos. Todos con la misma ilusión tras dos días de desalojo. Y todos con el mismo escenario.

Aunque limpiar es lo de menos ya que sus casas se salvaron a pesar de que la zona esta devastada.

En las últimas 24 horas el trabajo de los equipos de extinción ha sido más que intenso. Auténticos muros de fuego alimentados por ráfagas de viento. Los medios aéreos tenían que suspender parte de sus vuelos por la densidad del humo.

Se intentaba evitar nuevos brotes con quemas controladas que sirvieran de cortafuegos.

Vall d´Uixó, desconfinada

En las próximas horas la zona de la Vall d´Uixó quedará desconfinada. Y durante el día los vecinos de una veintena de municipios podrán regresar a sus hogares.

El incendio forestal de la Vall d’Uixó ha calcinado ya 8.500 hectáreas y alcanza un perímetro de 71 kilómetros. Solo los vecinos evacuados de la Vall pueden regresar a sus casas; el resto deberá permanecer evacuado hasta las 23:59 horas del martes.

Unas 6.000 personas regresan a sus casas en la Vall d’Uixó. Los vecinos de Carbonaire, Toledo, Colonia San Antonio y Sant Josep ya pueden volver a sus viviendas. El resto de evacuados deberá permanecer fuera hasta las 23:59 horas del martes.

Este martes a las 08.00 quedará toda la Vall des confinada, unas 32.000 personas que podrán hacer vida normal.

Según el jefe del operativo, Raúl Gil, “el dispositivo está mucho más posicionado”. “Ayer corríamos detrás del fuego, hoy ya no es así”, ha dicho. El dispositivo se dispone ahora a consolidar dos puntos: Aín y Tales/Onda. En Aín no se ha producido el salto de fuego de una carretera que se temía. Los puntos de frente de fuego son mucho más estrechos que el día de ayer”, ha añadido. Esta noche sube la humedad al 80% y vuelve a abrir ventana de oportunidad para los bomberos. Se descartan peligros para Alfondeguilla y las montañas que restan a salvo de la Vall.

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