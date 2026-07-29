Mercedes Martín: "Galicia y el Cantábrico, refugios climáticos frente a la ola de calor"

La ola de calor ha dejado este miércoles, 29 de julio, temperaturas superiores a los 42 grados en distintos puntos de España. Según los datos provisionales de AEMET disponibles hasta las 18:30 horas, Cáseda (Navarra) ha alcanzado 42,1 grados y Miranda de Ebro (Burgos), 42. También se han registrado 41,9 grados en el aeropuerto de Pamplona y en Quinto (Zaragoza); 41,5 en La Almunia de Doña Godina; 41,3 en Toledo; 41,1 en Alcañiz y Écija; 41 en Andújar, y 40,9 en Segura (Guipúzcoa).

Tras este miércoles sofocante, mañana jueves llegará un respiro térmico, aunque solo para una parte del país.

Galicia y el Cantábrico, la excepción

Las máximas bajarán mañana en Galicia y el Cantábrico, de forma incluso notable en algunas zonas del interior. En la fachada atlántica gallega y la costa cantábrica, los valores quedarán muy alejados de los 40 grados que se registrarán en otras regiones: A Coruña se quedará en torno a los 23 grados, Santander en 24, Pontevedra y Oviedo en 25, y Bilbao en 29. Tierra adentro hará más calor: unos 33 grados previstos en Ourense.

La jornada arrancará con nubes bajas y brumas en Galicia y los litorales cantábricos que, aunque tenderán a disiparse a lo largo del día, podrían dejar alguna llovizna aislada.

Mapa máximas | Antena 3 Noticias

El resto del país, sin tregua

Fuera de la franja norte, el jueves será otra jornada de temperaturas extremas: se superarán los 38 grados en amplias zonas del interior peninsular, en las tierras altas de Mallorca y en Canarias, y los termómetros podrán rozar los 40-42 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste, el litoral este y el valle del Ebro.

Zaragoza podría alcanzar 42 grados; Córdoba, Ciudad Real y Teruel rondarán los 41; Logroño y Jaén llegarán a unos 40, y Pamplona, Huesca, Lleida, Albacete, Badajoz y Sevilla se moverán cerca de los 39. El ascenso será especialmente marcado en Andalucía, el tercio oriental peninsular, Canarias y el golfo de Cádiz; en el resto del país no habrá grandes cambios.

Montoro podría llegar a 43 grados

Entre las localidades analizadas, Montoro (Córdoba) volverá a situarse entre los puntos más calurosos, con unos 42 grados mañana y hasta 43 previstos el viernes y el sábado. Andújar también rondará los 42 grados en las próximas jornadas. Aunque los valores más extremos se concentrarán en Andalucía, el calor seguirá siendo intenso y generalizado en el valle del Ebro, la Meseta Sur y los principales valles del suroeste.

Cuarta ola de calor | Antena 3 Noticias

Otra madrugada tórrida

La pasada noche ya dejó temperaturas excepcionalmente altas: a las 00:00 de este miércoles los termómetros aún marcaban 33,3 grados en Cáceres, 32,8 en Herrera del Duque, 31,6 en Jaén, 31,4 en Aranjuez y 31 en Ciudad Real.

La madrugada del jueves volverá a ser muy cálida, con noches tropicales —mínimas que no bajarán de los 20 grados— en Canarias, el Mediterráneo, el valle del Ebro y la mitad sur peninsular. En algunos puntos no se descarta que el termómetro no baje de los 25 grados en toda la noche, lo que dejaría noches tórridas.

Calima y posibles chubascos

Los cielos estarán prácticamente despejados en la mayor parte de la Península y Baleares, con algunas nubes bajas y brumas en los litorales mediterráneos. Por la tarde crecerán nubes de evolución en el tercio norte, con posibilidad de algún chubasco disperso en el valle del Ebro y su entorno.

Se espera además calima en el sur peninsular y en el extremo oriental de Canarias, donde predominarán las nubes bajas en las vertientes norte y los cielos despejados en las orientadas al sur.

El viento arrecia por la tarde

El viento será flojo o moderado en los litorales —de componente norte en el Cantábrico y de levante en el Mediterráneo—. En el interior peninsular soplará suave del suroeste durante las primeras horas, pero ganará intensidad por la tarde. En Canarias, el alisio se mantendrá constante y podrá dejar rachas muy fuertes en los puntos más expuestos. Estas condiciones, sumadas a las temperaturas extremas y la baja humedad, mantendrán el peligro de incendios en niveles muy altos o extremos en amplias regiones del país.

El episodio continuará hasta el fin de semana

La tregua térmica del norte podría ser pasajera. El viernes se esperan nuevos descensos en el Ebro y la Meseta Norte, pero esa misma jornada del domingo las temperaturas podrían repuntar con fuerza en el Cantábrico oriental y de nuevo en el valle. AEMET mantiene el aviso especial hasta entonces, y la llegada de una masa de aire menos cálida podría poner fin al episodio a partir del lunes 3 de agosto, aunque la evolución sigue sujeta a incertidumbre.

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