Los lugares de España en los que más va a subir el nivel del mar según la NASA

El cambio climático ya es evidente en muchos aspectos de la vida diaria. Las olas de calor son cada vez más frecuentes y duraderas. La primera jornada del año en que se superan los 30 ºC se adelanta constantemente (en 2024, ocurrió el 6 de abril). Estos factores afectan tanto a las cosechas como a los ecosistemas, impactando también la cesta de la compra.

Además, el aumento continuo de las temperaturas provoca el deshielo de los glaciares, lo que resulta en un inevitable aumento del nivel del mar. Actualmente, el promedio anual es de 2,8 milímetros, el doble que en 1993. Sin embargo, en algunas zonas de España, este incremento es mucho mayor, lo que eventualmente sumergirá muchas playas.

En este contexto, la NASA tiene un portal dedicado a registrar y prever la subida del nivel del mar en su página web, principalmente mediante un mapa interactivo que muestra las áreas más afectadas. Sin duda, Cataluña será la comunidad autónoma más impactada en España.

¿Cuál es la ciudad más afectada?

De acuerdo con los datos del mapa interactivo, Barcelona será la ciudad española que experimentará el mayor aumento del nivel del mar. Específicamente, se espera que el nivel suba 13 centímetros para 2030, 43 centímetros para 2070, y 75 centímetros para 2100, si las condiciones actuales se mantienen. Para el año 2150, el aumento será de 126 centímetros.

No obstante, muchas otras ciudades y localidades españolas también enfrentarán aumentos significativos. Por ejemplo, para el año 2100, se prevé que el nivel del mar suba 69 centímetros en Huelva, 64 centímetros en Tarifa y 61 centímetros en Málaga. En el norte de la península, el incremento será de 69 centímetros en Bilbao y alcanzará los 72 centímetros en Santander. Estos datos son preocupantes y muestran claramente el impacto significativo del cambio climático en nuestro territorio.

La vida en estas zonas de España podría ser casi imposible en 2050

Entre 1990 y 2019 se produjeron más de 153 mil muertes anuales por calor en el mundo según un informe de Yumung Guo de la Universidad de Múnich. Y en España más de 2 mil personas fallecieron por la misma causa solo el año pasado. ¿Hacia dónde va el planeta? ¿Cuáles son las predicciones de los científicos sobre la subida de las temperaturas?

La NASA no augura un buen futuro para los próximos años. La oficina acaba de publicar un informe -titulado 'The Future we don't want'- en el que confirman que han varias zonas que están en peligro en 2050 por los episodios de calor externo. Antena 3 Noticias ha contactado con David Vieites, científico en el instituto de investigaciones marinas del CSIC en Vigo. Hemos profundizado en los lugares que según el experto serían poco confortables para ser humano.

"O cambiamos nuestros hábitos, o salir a la calle va a tener que controlarse muy bien porque la gente puede sufrir episodios graves", alerta Vieites.

La Administración explica en concreto que Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía estarían corriendo un serio peligro por las altas temperaturas. Vieites comenta que se ha llegado a esas conclusiones después de analizar varios modelos climáticos donde entran en juego la relación entre temperaturas y humedad.

Asegura que si seguimos sin reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura del planeta aumentará sin límites. Lo alarmante está así en que por ejemplo en el Levante se superarán los 35 grados durante más de 3 meses a lo largo del año sin reducir la humedad, según la NASA. La salud humana se encontraría en riesgo.

Las principales consecuencias para la salud humana estaría en ser incapaces de sobrevivir durante 6 o 7 horas en el exterior. No quieren decir que las ciudades vayan a colapsar, porque el experto recuerda que hoy en día hay sistemas de adaptación tecnológica al calor, tales como el aire acondicionado o el aislamiento térmico de los hogares.

"Los modelos fisiológicos a los que se refiere el estudio dicen que a esas temperaturas con un alto grado de humedad, no puedes estar en la calle sin colapsar", explica el investigador científico.

