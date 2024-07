La NASA avisa de que la vida en estas ciudades españolas podría ser casi imposible en 2050: "No puedes estar en la calle sin colapsar"

Entre 1990 y 2019 se produjeron más de 153 mil muertes anuales por calor en el mundo según un informe de Yumung Guo de la Universidad de Múnich. Y en España más de 2 mil personas fallecieron por la misma causa solo el año pasado. ¿Hacia dónde va el planeta? ¿Cuáles son las predicciones de los científicos sobre la subida de las temperaturas?

La NASA no augura un buen futuro para los próximos años. La oficina acaba de publicar un informe -titulado 'The Future we don't want'- en el que confirman que han varias zonas que están en peligro en 2050 por los episodios de calor externo. Antena 3 Noticias ha contactado con David Vieites, científico en el instituto de investigaciones marinas del CSIC en Vigo. Hemos profundizado en los lugares que según el experto serían poco confortables para ser humano.

"O cambiamos nuestros hábitos, o salir a la calle va a tener que controlarse muy bien porque la gente puede sufrir episodios graves", alerta Vieites.

La Administración explica en concreto que Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía estarían corriendo un serio peligro por las altas temperaturas. Vieites comenta que se ha llegado a esas conclusiones después de analizar varios modelos climáticos donde entran en juego la relación entre temperaturas y humedad.

Asegura que si seguimos sin reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura del planeta aumentará sin límites. Lo alarmante está así en que por ejemplo en el Levante se superarán los 35 grados durante más de 3 meses a lo largo del año sin reducir la humedad, según la NASA. La salud humana se encontraría en riesgo.

Las consecuencias para la salud humana de la alerta de la NASA

Las principales consecuencias de ese supuesto estaría en ser incapaces de sobrevivir durante 6 o 7 horas en el exterior. No quieren decir que las ciudades vayan a colapsar, porque el experto recuerda que hoy en día hay sistemas de adaptación tecnológica al calor, tales como el aire acondicionado o el aislamiento térmico de los hogares.

"Los modelos fisiológicos a los que se refiere el estudio dicen que a esas temperaturas con un alto grado de humedad, no puedes estar en la calle sin colapsar", explica el investigador científico.

Ya se han llegado a los 52 grados en algunos puntos del mundo

En el mundo el panorama es todavía más alarmante. La NASA detalla en el informe recién publicado que el este de China, el Sahel africano, América del Norte y América del Sur serán sitios muy afectados por el incremento anual de temperaturas. Pero no hay que irse muy lejos de las fronteras europeas para comprobar que el calentamiento global sigue transformando el clima mundial. En Sicilia, por ejemplo, el cambio climático está teniendo unos efectos tan graves que hasta permite el cultivo de café. La isla mediterránea ha llegado a producir hasta 30 kilos de café, algo que ha sido posible gracias al desarrollo de clima cada vez más parecido al de las regiones tropicales.

Hace tan solo dos semanas, en La Meca se superaron los 51 grados. En la India y Pakistán también se han llegado hasta los 52 grados en los últimos días. El pronóstico de la NASA para dentro de 26 años se ha establecido en el límite de 35 grados durante seis horas seguidas, parámetro que genera un riesgo mortal.

También en Tailandia, Vietnam y en el Golfo Pérsico se espera que los termómetros registren hasta los 60 grados en el año 2050, haciendo realmente imposible la vida al aire libre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com