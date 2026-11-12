Últimas horas de la borrasca Charles: Mercedes Martín avisa de rachas de 100 km/h y olas de 5 metros

El temporal asociado a Bruna y Charles entra este jueves en su fase final, aunque todavía se esperan varias horas de tiempo adverso antes de que la mejoría se extienda de forma más clara.

El viento y las lluvias pierden protagonismo en el oeste y el suroeste, las zonas más castigadas durante el miércoles, mientras que los principales fenómenos adversos se concentran ahora en el este, el nordeste y Baleares.

En el norte todavía podrán producirse algunas precipitaciones antes de que el episodio vaya remitiendo de forma más evidente a lo largo del viernes.

Rachas cercanas a los 100 km/h

El viento continúa siendo este jueves uno de los fenómenos más destacados, con rachas muy fuertes en distintos puntos del este peninsular y de Baleares.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) disponibles hasta alrededor de las 15:30 horas, la racha más intensa de la jornada se había registrado en Cabrera, en Mallorca, con 98 km/h.

En Bicorp, en Valencia, se alcanzaron los 93 km/h, mientras que Pontons, en Barcelona, registró 90.

También se midieron 87 km/h en Andorra-Horcallana, en Teruel, y en Morella, en Castellón. En Sierra Nevada, Camarate alcanzó los 86 km/h y Cañar, 85, la misma velocidad registrada en Sollana, en Valencia.

En el aeropuerto de Palma de Mallorca se alcanzaron los 84 km/h a las 15:00 horas, mientras que Puerto Alto del León, en Madrid, registró una racha máxima de 83 km/h durante la madrugada.

Al margen de los registros observados, todavía permanecen activos avisos por viento en varios puntos del sureste. En el Valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería, continúa hasta las 17:59 horas el aviso naranja por rachas que pueden alcanzar los 100 km/h. A partir de las 18:00 horas, el nivel bajará a amarillo, con máximas previstas de hasta 80 km/h.

Las zonas de Nacimiento y Campo de Tabernas, el Poniente y Almería capital y el Levante almeriense también mantendrán avisos por rachas de hasta 80 km/h hasta el final de la jornada.

En el noroeste de Murcia también se contemplan rachas de hasta 100 km/h durante este jueves.

Temporal marítimo en Baleares

El temporal marítimo se ha desplazado hacia el Mediterráneo y Baleares concentra buena parte de los avisos.

La AEMET mantiene activos avisos en las costas del archipiélago hasta las 20:00 horas de este jueves por viento del oeste y del suroeste de fuerza 7 u 8 y olas de entre 3 y 5 metros.

Mallorca y Menorca figuran entre las zonas más expuestas, especialmente en los litorales orientados al oeste y al suroeste.

En la costa almeriense, en cambio, la situación comienza a mejorar. El aviso naranja por fenómenos costeros finalizó a las 13:59 horas y desde las 14:00 permanece activo el aviso amarillo, con viento de fuerza 7 y olas que pueden rondar los 3 metros.

Las lluvias se concentran en Cataluña y el norte

La lluvia continúa perdiendo protagonismo en buena parte del país, aunque este jueves todavía deja acumulados importantes, especialmente en Cataluña y otros puntos del norte peninsular.

Hasta aproximadamente las 15:30 horas, la AEMET situaba a Torre de Cabdella, en Lleida, como el punto con mayor precipitación acumulada de la jornada, con 50,8 l/m².

Le seguían Fogars de Montclús, en Barcelona, con 47,6 l/m²; Berga, también en Barcelona, con 44,4; y Riner, en Lleida, con 43,8.

En Castro Urdiales, Cantabria, se acumulaban 41,6 l/m², mientras que Cuevas del Pinar, en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, registraba 41. Torla-Ordesa, en Huesca, alcanzaba los 40,1 l/m² y Blanes, en Girona, los 40.

También destacaban Llimiana, en Lleida, con 38,2 l/m², y Grazalema, en Cádiz, con 37,6.

Los datos muestran cómo el núcleo de las precipitaciones se ha desplazado hacia el nordeste y el norte peninsular, mientras el temporal pierde intensidad de forma progresiva en las zonas más castigadas durante el miércoles.

Apenas una decena de incidencias durante la madrugada

La mejoría respecto al miércoles también se refleja en el número de emergencias.

La Agencia de Emergencias de Andalucía gestionó apenas una decena de incidencias entre la medianoche y las 06:22 horas de este jueves, principalmente relacionadas con anegaciones puntuales, la caída de árboles y la presencia de obstáculos en la calzada.

Entre los avisos se registraron entradas de agua en viviendas y locales de Sevilla, la caída de un árbol sobre un vehículo y distintas incidencias causadas por ramas, farolas y otros elementos desplazados por el viento.

361 emergencias desde el inicio del episodio en Andalucía

El balance del miércoles permite medir la intensidad que llegó a alcanzar el paso de Charles.

El 112 gestionó 196 incidencias durante la jornada del miércoles. Desde el inicio del temporal, a las 00:00 horas del lunes, el acumulado ascendía a 361 emergencias.

Sevilla fue la provincia con más avisos desde el lunes, con 147, seguida de Cádiz, con 87, y Huelva, con 60.

La mayoría de los incidentes estuvieron relacionados con caídas de elementos y derrumbamientos, problemas de tráfico, árboles caídos y anegaciones.

[[h2:Más de 150 l/m² durante el miércoles]]

Las precipitaciones dejaron acumulados muy importantes durante la jornada del miércoles, especialmente en Extremadura y Castilla y León.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Garganta la Olla, en Cáceres, acumuló 152,6 l/m², el registro más elevado de la jornada.

Le siguieron Puerto del Pico, en Ávila, con 122,2 l/m², y Piornal, también en Cáceres, con 104,4.

En Madrigal de la Vera se alcanzaron 95,6 l/m², mientras que Monesterio, en Badajoz, registró 89,8. Cazalla de la Sierra, en Sevilla, acumuló 86,2 l/m²; Piedralaves, en Ávila, 85,8; y Guadalupe, en Cáceres, 85,2.

También destacaron los registros de Montehermoso y Hoyos, ambos en la provincia de Cáceres, con 84,6 l/m².

Estos datos reflejan la intensidad de las precipitaciones asociadas al temporal durante el miércoles, con numerosos puntos del oeste peninsular por encima de los 80 l/m².

Canarias recupera la normalidad

La situación también ha mejorado en Canarias tras el paso de Charles.

Este jueves se ha retomado con normalidad la actividad lectiva presencial en todas las islas. Los centros de La Palma, Tenerife y La Graciosa habían pasado el miércoles a la modalidad telemática como medida preventiva ante el viento y el temporal marítimo.

La recuperación de la presencialidad llega después de una jornada en la que el archipiélago permaneció pendiente de las lluvias, las fuertes rachas de viento, el oleaje y el riesgo de inundaciones.

El viernes llegará una mejoría más clara

La mejoría será más generalizada durante el viernes a medida que Charles continúe alejándose hacia Francia.

Las precipitaciones y el viento perderán intensidad y quedarán mucho más restringidos, mientras que el temporal marítimo que este jueves todavía afecta al Mediterráneo irá remitiendo de forma progresiva.