Roberto Brasero avisa de que las "borrascas pierden fuerza"

La borrasca Charles ya se aleja de España, aunque se seguirán notando a lo largo de la tarde algunas rachas fuertes de viento en el litoral mediterráneo peninsular y Baleares. También en zonas altas de Jaén, Granada o Albacete: estas irán a menos ya esta tarde noche en el interior peninsular, pero en el mediterráneo podrán ser fuertes hasta mañana por la mañana. Por otro lado, la borrasca Bruna se ha ido acercando de nuevo a Galicia, aunque perdiendo intensidad. No obstante, todavía arrastrará bastante nubosidad desde el atlántico que van a dejar lluvias, en principio débiles e intermitentes en prácticamente toda la península, menos en el Mediterráneo y Baleares donde no se esperan.

Normalidad otoñal

Mañana descansamos ya de estas borrascas que han protagonizado la semana. Charles se aleja definitivamente, aunque todavía dejará algo de viento en el litoral mediterráneo como decimos y en Baleares donde los avisos seguirán vigentes hasta las 8 de la mañana. Y Bruna se acerca más a Galicia pero también más debilitada: mañana ya perderá el nombre. No obstante, las lluvias en Galicia podrán ser persistentes durante el viernes con rachas de viento en el litoral, y lloverá también en Asturias y Cantabria y el resto de lo oeste peninsular y zona centro pero ya nada que ver con la lluvia de las borrascas, serán chubascos dispersos y débiles en general alternados con ratos de sol, un tiempo muy habitual en el otoño.

Fin de semana variable

Calcado al viernes prácticamente será el tiempo del sábado: las mismas temperaturas, nubes entrando por el oeste con lluvias sobre todo en Galicia y de nuevo en el norte de Cáceres y más dispersas ya en el resto, con más sol que nubes en el cantábrico oriental, el sureste de la península y el sur de Canarias. Y el domingo llegará otro frente a Galicia por la mañana y se irá extendiendo por el resto del noroeste peninsular con el trascurrir del día.

Las lluvias del domingo podrán ser localmente fuertes en Galicia y el norte de Cáceres y se extenderán, de forma más débil al resto del cuadrante noroeste peninsular y Pirineos, incluso al final del día se podrán extender hasta la zona centro.

Pero ya el domingo tendremos más ratos para ver el sol en buena parte de la zona centro, el sur de España y sobre todo el Mediterráneo y Canarias.