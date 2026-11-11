Mercedes Martín analiza la última hora del temporal: Charles se divide en dos núcleos y siguen los avisos rojos

El episodio asociado a las borrascas Bruna y Charles afronta este miércoles sus horas más complicadas. Las lluvias persistentes, el viento intenso y el temporal marítimo mantienen numerosos avisos activos en España, con especial atención al Sistema Central, Extremadura y Andalucía.

Hasta las 23:59 horas los avisos de nivel rojo por lluvias en el norte de Cáceres y el sur de Ávila, donde contempla acumulaciones de hasta 120 l/m² en 12 horas. Son cantidades que se suman a las precipitaciones registradas durante los últimos días en un episodio en el que localmente podrían superarse los 350 l/m² en zonas del Sistema Central.

Durante las próximas horas, el viento ganará además protagonismo en amplias zonas del centro y sur peninsular. En el litoral de Cádiz, el Estrecho y la costa de Huelva se mantienen avisos por rachas que podrán alcanzar 120 km/h.

Charles evoluciona de forma distinta a lo previsto

La evolución de Charles presenta, sin embargo, una novedad importante.

El servicio meteorológico portugués, IPMA, ha informado este miércoles de que la borrasca se ha dividido en dos núcleos de bajas presiones, un comportamiento diferente al previsto inicialmente por los modelos.

Este cambio hará que la borrasca se profundice menos de lo esperado y, por tanto, que el viento asociado sea algo menos intenso de lo que apuntaban las previsiones del martes. Aun así, IPMA mantiene para Portugal lluvias persistentes y fuertes y rachas de entre 70 y 90 km/h en el sur, que podrán alcanzar 110 km/h en puntos especialmente expuestos.

En España, por el momento, AEMET mantiene los avisos actualmente activados y continúa considerando este miércoles como la jornada más adversa del episodio.

Avisos rojos hasta esta noche

La lluvia seguirá siendo especialmente importante durante las próximas horas en el Sistema Central.

Además de los avisos rojos del norte de Cáceres y el sur de Ávila, hay avisos importantes por acumulaciones de hasta 80 l/m² en 12 horas en otras zonas de Ávila y Salamanca, así como en numerosos puntos de Andalucía y Extremadura.

Entre las áreas más afectadas aparecen Grazalema, Ronda, Sol y Guadalhorce, Sierra y Pedroches, Aracena, Andévalo y Condado, la Sierra Norte de Sevilla, el sur de Badajoz y Nevada y Alpujarras.

En la Comunidad de Madrid también se esperan cantidades importantes: hasta 60 l/m² en 12 horas en la Sierra y en las comarcas del sur, Vegas y oeste.

Avisos lluvias 11 de noviembre | Antena 3 Noticias

El viento se intensifica esta tarde

La otra gran preocupación durante la segunda mitad de este miércoles será el viento.

AEMET mantiene avisos por rachas de hasta 120 km/h en el litoral gaditano y el Estrecho, mientras que el litoral de Huelva también podrá alcanzar ese valor.

En Extremadura se esperan rachas de hasta 100 km/h en amplias zonas de Badajoz, mientras que en numerosos puntos de Andalucía, Castilla-La Mancha y Ceuta podrán rondarse los 90 km/h.

El viento podrá provocar caída de ramas y árboles, desplazamiento de objetos y problemas en infraestructuras vulnerables.

Avisos viento y oleaje 11 de noviembre | Antena 3 Noticias

Posibles tornados y mangas marinas

La situación será especialmente adversa durante esta tarde en el golfo de Cádiz.

Se mantienen los avisos por tormentas en los litorales de Huelva y Cádiz, donde existe probabilidad de tornados y/o mangas marinas.

También continúa el temporal marítimo. En las costas de Huelva y Cádiz se esperan vientos de fuerza 7 u 8 y una mar combinada de entre 4 y 6 metros. En el Estrecho también podrán alcanzarse olas de hasta 6 metros durante la tarde.

La Palma, en alerta por riesgo de inundaciones

Canarias continúa bajo los efectos de Charles, aunque el episodio de viento más intenso ya ha quedado atrás.

El Gobierno de Canarias ha elevado La Palma a situación de alerta por riesgo de inundaciones. Los acumulados registrados, junto con las nuevas precipitaciones, pueden provocar aumentos del caudal en los barrancos y avenidas, especialmente en las zonas bajas y desembocaduras. Hay especial vigilancia sobre la Caldera de Taburiente y el barranco de Las Angustias.

La Palma continúa además en alerta por lluvias. Hasta esta tarde pueden alcanzarse 100 l/m² en 12 horas en el este y las cumbres y hasta 30 l/m² en una hora en cualquier punto de la isla. A partir de las 18:00 todavía se contemplan 60 l/m² en 12 horas en algunas zonas.

El resto del archipiélago permanece en prealerta por riesgo de inundaciones.\