Un viento huracanado arranca parte de la cubierta metálica en un polígono de Puerto Real, Cádiz

La borrasca Charles atraviesa de sur a norte el país dejando quince comunidades en alerta. En Puerto Real (Cádiz), un viento huracanado de hasta 120 km/hora ha destrozado la estructura metálica situada en el exterior de un aparcamiento que cubría sus plazas. Los bomberos del parque Tres Caminos intervinieron durante la noche de este martes 10 de noviembre tras el desprendimiento de la cubierta.

La actuación de los bomberos se desarrolló entre las 21:30 y las 23:00 horas, después de que los servicios de emergencias evaluaran los deterioros causados por el viento. Su fuerza e intensidad ha hecho que los testigos lo describieran como un "pequeño tornado". Aun así, todavía no hay confirmación oficial de que el viento tuviera una naturaleza tornádica o fue una racha de viento de una gran intensidad.

No constan heridos, aunque las imágenes del incidente demuestran los desperfectos en la cubierta y también en las fachadas de los negocios. Asimismo, se observan algunas secciones desplomadas sobre el suelo y una zona delimitada que no permite su acceso.

En esta zona se concentran los daños más visibles de este temporal vinculado a las borrascas Bruna y Charles, pero lo peor se prevé esta tarde a partir de las 18:00 horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido especialmente en la zona del litoral donde hay posibilidad de mangas marinas y olas de hasta 6 metros.

Debido a las dimensiones de los desperfectos, la propiedad de las instalaciones se hará cargo de acometer las obras necesarias para restaurar la estructura y eliminar los elementos que presenten un riesgo de desprendimiento.