Roberto Brasero: "Siguen las lluvias pero también el 'veranillo'"

El paso de frentes asociados a borrascas atlánticas seguirá dejándonos lluvias en buena parte de la Península durante todo el fin de semana. Serán más abundantes en Galicia y en torno al Sistema Central, más débiles en el resto y poco probables en el área mediterránea peninsular y en los archipiélagos.

Las temperaturas serán en general suaves para la época del año, más propias de octubre que de mediados de noviembre, como afirmaba esta mañana Rubén del Campo, el portavoz de la AEMET. Con estas temperaturas la mayor parte de la precipitación será en forma de lluvia pero también puede caer nieve en cotas muy altas, a partir de unos 2.000 a 2.200 m.

Siguen las lluvias

El sábado podría ser una jornada lluviosa en buena parte de la Península, sobre todo en la mitad occidental, precipitaciones localmente fuertes y persistentes en Andalucía occidental y central, y lluvias también abundantes en Galicia en torno al Sistema Central y Pirineos.

Será en general un día ventoso, con rachas muy fuertes en la costa gallega por la tarde y temperaturas sin cambios, templadas para la época. Alcanzarán los 25ºC en Murcia y Alicante, que unido al sol que lucirá, vivirán ese tiempo que llamamos de 'veranillo', como en Almería, Baleares o en el sur de Canarias.

Un frente para el domingo

El domingo seguirán las lluvias, aunque quizás algo más acotadas al norte y al centro de la Península que en días previos.

Serán especialmente abundantes en Galicia, donde además de alcanzar intensidad fuerte, podrán ir acompañadas de tormenta y serán persistentes. Por ahí entrará un frente que irá recorriendo la mitad norte y centro peninsular, con vientos fuertes que notarán en amplias zonas del norte y de nuevo en el este de la Península. Ligero descenso de las temperaturas en el tercio norte peninsular y área mediterránea y sin cambios en el resto.

No cambiará mucho el tiempo durante la semana que viene, ya que llegarán nuevos frentes asociados a borrascas atlánticas, que dejarán lluvia en la mayor parte de la Península, menos probable de nuevo en el área mediterránea.

Las temperaturas continuarán altas para la época del año durante buena parte de la semana, superando los 25 °C en puntos del Mediterráneo y sin heladas por la noche, aunque ya se ve una posible bajada para la recta final de la semana, es decir, para dentro de siete días.

Hasta entonces, pasamos el ecuador de Noviembre sin mucho frío y con lluvias por el oeste.