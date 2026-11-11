Roberto Brasero, sobre la borrasca Charles: "El jueves se irá alejando"

La borrasca Charles no ha defraudado, pese a que algunos critican que los modelos han sobreestimado la cantidad de lluvias o la fuerza de los vientos.

Lo que no tienen en cuentan quienes eso dicen es que aún quedan horas en las que todavía los vientos serán fuertes y seguirán cayendo precipitaciones, algunas con fuerza localizada, y otras con cantidades que seguirán sumando a las que ya han caído.

Hoy ya se acercan a los 100 litros por metro cuadrado en Garganta la Olla, por ejemplo, en la provincia de Cáceres, sumándose los 200 que cayeron en los días anteriores. ¡Ojo! Los ríos y gargantas de Gredos aún pueden incrementar su caudal este miércoles por la tarde noche después de haber bajado algo esta mañana.

Algunos no tienen en cuenta una vez más a nuestro archipiélago canario, que ha sido el primero en recibir el impacto de Charles y donde todavía se mantiene una situación crítica en algunos puntos.

Por hablar de datos, el observatorio de Izaña ha marcado hoy una racha de 148 km/h y en las islas de El Hierro y La Palma o La Gomera también han superado los 120 km/h, con rachas huracanadas y generalizadas. Y eso en cuanto a los observatorios de AEMET en su red principal, porque ha habido otros en las islas que han deparado datos incluso superiores.

El efecto de las lluvias se ve a simple vista en esos barrancos que vuelven a brotar en las montañas canarias como suele ocurrir en episodios de lluvias excepcionales pero atención tamibén a otro barranco, el de las Angustias, en isla de La Palma, que desemboca en el puerto de Tazacorte y a la hora de escribir estas líneas se estaba valorando la posibilidad de desalojo de la algunas viviendas del puerto por la posibilidad de que ese barranco acabe desbordándose antes de verter el agua del mar como le corresponde. El miércoles será distinto

Se alejan las borrascas

Este jueves será distinto, aunque amanezca con lluvias y viento fuerte en algunas zonas de España. Se irá alejando 'Charles', que es la que ha protagonizado las últimas horas con precipitaciones abundantes y fuertes rachas de viento. También en zonas de Andalucía han superado los120 km/h e incluso se ha visto alguna manga marina frente al puerto de Isla Cristina en Huelva.

El viento este miércoles por la noche aún se notará sobre todo en el este de la Peninsula y Baleares, con rachas muy fuertes en las primeras horas de mañana, pero luego también con cielos bastantes despejados durante la mayor parte de la jornada en esas zonas del sureste

Lluvias sí, pero menos

Donde más lloverá este jueves será en Cataluña, área de Pirineos y el Cantábrico: será por ahí por donde se marche Charles. También se esperan lluvias moderadas en Galicia pero en este caso porque se irá acercando Bruna, la otra borrasca, aunque a medida que se aproxime al noroeste peninsular irá perdiendo fuerza.

En el resto de España las lluvias no desaparecen ni las nubes tampoco, pero ya serán precipitaciones de carácter débil, nada que ver con el día de hoy. Estas dos borrascas con nombre propio se acabarán alejando durante el día de mañana y no vemos que venga detrás ninguna más. Eso sí, el tiempo, como corresponde a estas fechas, seguirá siendo otoñal.