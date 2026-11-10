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Borrasca Bruna

Ordenan evacuar a los 2.200 vecinos de Piedralaves (Ávila) por riesgo de rebosamiento de presa

Las borrascas Bruna y Charles desatan un temporal de fuertes lluvias. Ávila y Cáceres están en aviso rojo por precipitaciones de hasta 120 litros en 12 horas.

Varios viandantes se protegen de la lluvia a primera hora de este martes en Madrid

Varios viandantes se protegen de la lluvia a primera hora de este martes en Madrid EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Las fuertes lluvias provocadas por las borrascas Bruna y Charles han obligado a evacuar la localidad de Piedralaves, en Ávila, ante el riesgo de desbordamiento de la presa de El Horcajo. La Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León ha ordenado el desalojo preventivo del municipio y ha enviado un mensaje masivo a la población a través del sistema ES-ALERT para advertir del "posible rebosamiento" de la infraestructura.

El temporal mantiene en aviso rojo al sur de Ávila y al norte de Cáceres, donde pueden acumularse hasta 120 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas.

La situación ha obligado a adoptar medidas extraordinarias en el sur de Ávila, donde se ha declarado la situación operativa de nivel 2, que afecta a 33 municipios y alrededor de 49.000 habitantes. Además, las autoridades han suspendido las clases en diez colegios de la zona ante el riesgo de inundaciones.

El Ayuntamiento de Ávila también ha activado preventivamente sus protocolos de intervención de Bomberos y Protección Civil y ha puesto sus medios a disposición del centro coordinador de emergencias.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "mucha precaución" a la ciudadanía ante las intensas precipitaciones que afectan a diferentes puntos del país, con "especial atención" a Piedralaves, de 2.200 habitantes, por el riesgo de desbordamiento de la presa.

Aviso rojo en Ávila y Cáceres

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo, que implica peligro extraordinario, en el sur de Ávila y el norte de Cáceres por lluvias que pueden alcanzar los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. La alerta permanecerá vigente desde las 9:00 horas hasta la medianoche de este martes.

Los frentes asociados a la borrasca Bruna dejarán precipitaciones en buena parte de la península, especialmente en el oeste y sur de Galicia y en el entorno del Sistema Central, con especial incidencia en el norte de Cáceres, el sur de Ávila y el norte de Madrid. También se esperan lluvias fuertes o persistentes en Andalucía occidental, el Cantábrico, las mesetas, La Rioja, Navarra y los Pirineos.

Mientras tanto, Andalucía mantiene activado el nivel de preemergencia en situación operativa cero por riesgo de inundaciones. Las autoridades autonómicas analizarán la evolución meteorológica durante las próximas horas para adaptar los dispositivos de seguridad a los avisos relacionados con la llegada de la segunda borrasca.

Más lluvias y vientos intensos

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha advertido de que a los frentes de Bruna se sumará una segunda borrasca de origen subtropical, denominada Charles, que atravesará rápidamente el territorio tras experimentar un proceso de ciclogénesis explosiva.

Según ha explicado, se trata de "un segundo sistema de bajas presiones de procedencia subtropical, una pequeña pero profunda borrasca que sufrirá un proceso de ciclogénesis explosiva, y que atravesará el territorio con rapidez".

La combinación de ambas borrascas provocará "tiempo adverso en forma de precipitaciones muy abundantes y vientos muy intensos", aunque todavía existe incertidumbre sobre la trayectoria exacta de Charles y las zonas que recibirán las lluvias más fuertes.

Durante este martes, las precipitaciones asociadas a Charles afectarán especialmente a las islas occidentales de Canarias, donde también se esperan rachas de viento muy intensas. El viento soplará con fuerza en las montañas del norte peninsular y en la costa gallega.

El miércoles podría llover en casi toda España

El miércoles será otra jornada especialmente complicada por la combinación de ambas borrascas. La Aemet prevé lluvias abundantes y fuertes rachas de viento en amplias zonas del país, con precipitaciones que podrían extenderse prácticamente a toda España, aunque serán menos probables en el norte de Cataluña y Baleares.

Los mayores acumulados se esperan en el oeste de Galicia, el sur de Castilla y León, el norte de Madrid, Extremadura y amplias zonas de Andalucía, además de Canarias. En el archipiélago, las precipitaciones "podrían provocar inundaciones", mientras que las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de ramas, árboles y objetos situados en zonas elevadas.

El temporal también podría provocar un importante empeoramiento de las condiciones marítimas en el golfo de Cádiz. En Canarias, se esperan vientos muy fuertes, con rachas que podrían alcanzar intensidad huracanada en las cumbres de La Palma y Tenerife.

No obstante, la Aemet insiste en que todavía existe "bastante incertidumbre" sobre la trayectoria de Charles, por lo que la distribución de las precipitaciones más intensas podría variar.

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