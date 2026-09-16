Cerrado el aeropuerto de Valencia por inundaciones y obliga a desviar algunos vuelos

El aeropuerto de Valencia ha tenido que cerrar sus instalaciones debido a las inundaciones. La situación ha comenzado a afectar al tráfico aéreo y, hasta el momento, se han registrado dos desvíos de vuelos.

Ante las posibles alteraciones en las operaciones, se recomienda a los pasajeros que tengan previsto volar desde o hacia Valencia que consulten directamente con su compañía aérea el estado de su vuelo antes de desplazarse al aeropuerto.

Activada la situación 1 por inundaciones

El cierre coincide con la activación de la situación 1 del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones en la provincia de Valencia por parte del Centro de Coordinación de Emergencias.

Esta medida responde a los problemas provocados por las inundaciones y establece un nuevo nivel de respuesta ante la situación que atraviesa la provincia.

Por el momento, la información facilitada únicamente confirma dos vuelos desviados como consecuencia del cierre del aeropuerto. No se ha comunicado cuándo podrán retomarse las operaciones con normalidad.