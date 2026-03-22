La borrasca 'Therese' pierde fuerza en Canarias pero mantiene fuertes rachas de viento y riesgo de desprendimientos

La borrasca 'Therese' ha perdido intensidad durante la madrugada de este domingo, aunque sigue dejando viento fuerte en distintos puntos del archipiélago canario y un episodio de inestabilidad que todavía mantiene en alerta a varias zonas de España. Según los datos de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias han sido más moderadas que en la jornada anterior, pero las rachas de viento siguen siendo muy intensas, con valores que han llegado a los 118 kilómetros por hora en Izaña, en Tenerife.

Junto a ese registro, la Aemet ha destacado también otras rachas destacables en el Alto Igualero, en Vallehermoso (La Gomera), donde el viento ha alcanzado los 111 km/h; en Agüimes (Gran Canaria), con 85 km/h; en Vega de San Mateo (Gran Canaria), con 84 km/h, y en Sabinosa (El Hierro), con 82 km/h. En cuanto a las precipitaciones, las cantidades acumuladas han sido inferiores a las de la madrugada del sábado. En Vega de San Mateo se han recogido 18,8 litros por metro cuadrado hasta las 07:00 horas, mientras que en Cuevas del Pinar, en San Bartolomé de Tirajana, se han registrado 17,6 litros hasta las 08:00, la misma cifra alcanzada en Tejeda hasta las 08:10. También se han anotado 17,0 litros por metro cuadrado en Las Tirajanas y 15,6 en el Roque de los Muchachos, en La Palma, hasta las 08:10.

Las temperaturas mínimas, por su parte, han sido algo más suaves que en días anteriores. La madrugada ha dejado 0,2 grados en Izaña, 0,6 en las Cañadas del Teide y en el Roque de los Muchachos, 4,1 en Vega de San Mateo y 5,2 en el Alto Igualero.

Una decena de incidencias

Aunque el tiempo tiende a mejorar, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha gestionado desde medianoche y hasta las 08:00 horas menos de una decena de incidencias relacionadas con la borrasca, principalmente por caída de ramas y piedras en las vías, achiques de viviendas y problemas en el alumbrado público. Aun así, el 112 ha advertido de que persiste el riesgo de desprendimientos en carreteras del interior de las islas occidentales y de Gran Canaria, por lo que recomienda evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de las autoridades.

Inestabilidad para este domingo

De cara a este domingo, la Aemet prevé que Therese siga generando inestabilidad en Canarias y pueda afectar también al sur de la Península. En las islas se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones abundantes, especialmente en las de mayor relieve, donde podrían ser fuertes e incluso localmente muy fuertes, con posibilidad de tormenta y granizo. En la mitad sur peninsular, en cambio, las lluvias tenderán a ser en general débiles y ocasionales, con algún chubasco más intenso en el extremo sur y posibilidad de tormenta en el litoral. A lo largo del día, los claros irán abriéndose en buena parte de estas zonas.

En el resto de la Península y en Baleares predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque con nubosidad baja matinal en el extremo norte y posibles precipitaciones débiles o moderadas en el nordeste de Cataluña al final del día. También son probables bancos de niebla por la mañana en zonas bajas del suroeste de la meseta norte y en el este de la meseta sur. Las temperaturas máximas bajarán en el extremo norte peninsular, mientras que en el resto tenderán a subir, sobre todo en el centro este. Las mínimas descenderán en la Península y Baleares, con pocos cambios en Canarias. No se descartan heladas débiles en zonas altas de los Pirineos y de la Ibérica.

En cuanto al viento, en el interior peninsular soplará flojo y variable, con tendencia a componente norte y algo más intenso por la tarde. En el valle del Ebro se espera cierzo moderado, con rachas muy fuertes al final del día en los prelitorales de Tarragona. En los litorales del sur y del noroeste predominará el viento del este, mientras que en Baleares soplará del nordeste en el sur y del suroeste en el norte. En Canarias, el viento del suroeste seguirá siendo protagonista, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, aunque tiende a amainar.

Por comunidades, Galicia y Asturias tendrán cielos poco nubosos, con algunas nubes bajas, brumas y nieblas dispersas. En Cantabria y el País Vasco también se esperan intervalos nubosos, con posibilidad de lloviznas débiles al final del día.

Castilla y León, Navarra y La Rioja presentarán un tiempo más estable, aunque con algunos intervalos nubosos y heladas débiles en zonas de montaña. Aragón y Cataluña registrarán más nubosidad en el Pirineo y en el nordeste, con alguna precipitación débil por la tarde. Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha tendrán cielos variables, con subida de temperaturas máximas y algunas brumas matinales.

En la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares el día será en general estable, mientras que Andalucía mantendrá nubosidad y chubascos ocasionales durante la primera mitad de la jornada. Canarias seguirá siendo la zona más afectada por la borrasca, con chubascos intermitentes y viento fuerte en las islas montañosas.

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