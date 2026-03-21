Desprendimientos, caídas de ramas, inundaciones....los destrozos de la borrasca 'Therese' en Canarias

Primeras horas de primavera y lluvia generalizada en Canarias por la borrasca 'Therese'. Al agua le acompañan rachas de viento de más de 90 km/h y olas de más de cinco metros.

Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife están hoy en aviso naranja por viento y lluvia. El resto de avisos por viento se localizarán en Lanzarote y Fuerteventura.

Las precipitaciones fuertes se prolongarán hasta el domingo día en el que se espera que amaine el viento de forma considerable. Las precipitaciones tenderán a remitir en la segunda parte del día. Y a partir del lunes el escenario que se plantea es que 'Therese' continúe debilitándose, aunque la inestabilidad sobre el archipiélago canario persistirá.

En Tenerife se han reportado diversas incidencias como desprendimientos de piedras en vías e inundaciones en viviendas, sobre todo debido a los acumulados de lluvias de los últimos días.

También se han notificado inundaciones en viviendas en Buenavista, así como en el parking de la Avenida Síbora, en Los Silos, y en Playa Chica, en El Médano. La borrasca también ha dejado nevadas en el Teide. Con la activación del Plan Insular de Emergencias desde el miércoles pasado.

El embalse de Trevejos, en Vilaflor, ya acumula unos 1000 metros cúbicos.

El Cabildo de La Gomera, a través del Centro Coordinador de Operativa Insular (CECOPIN), ha atendido una veintena de incidencias en las últimas horas.

Continúa cerrada la carretera de El Rejo (CV-14), que une la GM-1 con la GM-2, además de las instalaciones del Jardín Botánico en Vallehermoso y los centros de interpretación Casa de la Miel de Palma (Alojera, Vallehermoso) y del Queso y el Pastoreo (Alajeró).

Se ha procedido también al cierre de la red insular de senderos, pistas forestales y zonas recreativas, incluyendo el Parque Nacional de Garajonay.