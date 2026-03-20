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Adiós al inverno: comienza la primavera con la borrasca Therese estática

Peligro importante en Canarias, se mantienen el viento y el oleaje. Las lluvias tras una pequeña tregua vuelven a recorrer las islas. Además hoy avanzan por el sur de la península, llegarán al centro, pero no al norte donde continuará el sol. Las temperaturas bajan de forma acusada para recibir, este viernes, a la primavera.

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Adiós al inverno, comienza la primavera con una borrasca estática | ANTENA 3

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César Gonzalo
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¡Llega la primavera! A las 15 horas y 46 minutos estrenaremos la nueva estación. Sus 92 días y 18 horas de duración, comienzan con la borrasca Therese afectando a nuestro país. Hay que tener paciencia porque seguiremos escuchando su nombre durante los primeros días de la próxima semana. En la península nos afectará fugazmente durante este viernes y parte del sábado, será en Canarias donde continuará este largo temporal.

Therese en la península

Desde Canarias, nos envía un largo frente de lluvias que ya recorre la península. Han llegado al oeste de Andalucía, Extremadura, Ciudad Real, Toledo y a lo largo del día, podrán aparecer en el centro y el extremo sur de Pontevedra y Ourense. No se puede descartar que rocen Cádiz, Málaga, Ceuta y la Comunidad Valenciana. Todo lo contrario esperamos en el Cantábrico y norte de Galicia, donde predominarán los cielos despejados. En el resto de la península y Baleares, veremos como las nubes aumentarán durante este viernes. Además, las temperaturas máximas se desploman, con valores que volverán a resultar 'fríos' en Segovia, Ávila, Cuenca y Albacete. Será en Canarias donde se lleven la peor parte del temporal de Therese.

Peligro importante en Canarias

Un día más hay que repasar los avisos de AEMET. En resumen, se mantiene el peligro importante en el archipiélago, mucha precaución. Con avisos de nivel naranja que advierten de lluvias de más de 100 litros/m2 en menos de 12 horas, de olas de más de 6 metros de altura y viento que rebasen los 90 km/h. Las lluvias han dado una tregua al final de la madrugada de este viernes, pero en las primeras horas de la mañana, los chaparrones regresaban a la isla de La Palma para recorrer el resto de las islas.

Primer fin de semana de la primavera

El sábado comenzaremos el día con algunas lluvias débiles en el centro y mitad sur, tenderán a ir remitiendo, aunque sí se quedarán los cielos grises durante el sábado en estas zonas. En cambio, el sol se mantendrá en la mitad norte y el temporal seguirá siendo muy importante en Canarias. Tendremos un sábado aún con temperaturas relativamente frías.

El domingo nos dejará un importante ascenso de las temperaturas, con el regreso de los cielos despejados en el interior. Será en el extremo norte donde las nubes regresen. Mientras tanto tendrán pocos cambios en Canarias aún con la borrasca Therese encima. Si las previsiones no dan una sorpresa, durante la próxima semana, esta borrasca poco a poco irá perdiendo fuerza.

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