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Roberto Brasero avanza la llegada del "primer aviso del otoño"

El calor que tenemos no durará toda la semana y es que el miércoles bajan las temperaturas: refrescará por la noche y lloverá incluso en algunas zonas. Un primer aviso del tiempo otoñal que se quedará en eso, en un aviso breve y fugaz.

Roberto Brasero avanza la llegada del "primera aviso del otoño"

Roberto Brasero avanza la llegada del "primera aviso del otoño"

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Roberto Brasero
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Todavía este martes sería todavía una jornada muy calurosa, aunque ya comienzan algunos cambios que notarán, sobre todo, el miércoles y jueves. De momento, mañana bajarán las temperaturas sobre todo en Galicia, donde se quedarán en 22 grados de máxima en Santiago de Compostela o en 23º en Pontevedra y en ligero descenso el resto del oeste peninsular.

Sin embargo todavía podrán subir algunos grados en el área mediterránea, en el estrecho y en Canarias. Aquí tendremos todavía un día muy caluroso con 20 grados en Ceuta, y esa neblina costera que por la tarde se irá retirando, hasta 38 grados que podrán llegar en Gran Canaria, y todavía con algo de calima, 39º en Murcia y 40º aún en Córdoba.

Llega un frente

Lloverá mañana en Galicia y Asturias, y es por donde hoy entra el frente que nos trae los cambios. Avanzarán las precipitaciones por la mitad norte donde puede llover antes de que acabe el día con alguna tormenta vespertina en el sistema ibérico y pirineos. El miércoles podría empezar con lluvias en el centro peninsular y zonas de la mitad norte ya que tendemos ese frente avanzando hacia el Mediterráneo donde llegará por la noche también con algunas tormentas allí durante el jueves.

Aviso del tiempo otoñal

Estas lluvias pasarán pronto, pero a medida que avance el frente irá cambiando el viento y nos irá llegando el aire frío que viene empujando esas nubes: ese es el verdadero cambio, el aviso del tiempo otoñal, el refresco momentáneo que notaremos en el tiempo de la mayor parte de España el miércoles y jueves. Un refresco fugaz porque a partir del viernes volverán subir las temperaturas aunque parece que no serán ya tan elevadas como las que estamos teniendo ahora.

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