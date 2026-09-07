Esta semana podríamos necesitar manga larga: César Gonzalo anuncia valores propios de septiembre

¿Cuándo se va este calor? Es la pregunta estrella de los últimos días. Por fin tenemos una respuesta clara, el miércoles. Pasado mañana vamos a vivir un desplome generalizado de las temperaturas. Que podemos calificar como extraordinario, por que restaremos a las temperaturas más de 10ºC. Paciencia que queda poco.

Primera bajada

Hoy en el extremo norte llega la primera de esta semana. Se quedará en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria, norte del País Vasco y de forma más ligera en el sur de Cataluña y Castellón. Alcanzarán 28º en Bilbao, 27º en Oviedo, 24º en Santander y A Coruña. El calor se intensifica en las islas Canarias y se mantienen en el resto. Con avisos de nivel naranja en el sur de Gran Canaria, Valle del Guadalquivir y Lleida. Y avisos amarillos en la mitad sur y nordeste de la península. Con máximas de hasta 40º en Córdoba, Zaragoza y Lleida; De 38º en Cáceres y Toledo; 36º se prevén en Madrid, Palma y Valladolid. En Canarias alcanzarán los 32º en Santa Cruz de Tenerife y en el sur de Gran Canaria podrán escalar hasta los 37º.

Tiempo estable

Hoy se mantiene la estabilidad. En un lunes sin previsión de fuertes tormentas. Lo que tendremos serán cielos nubosos en el norte de Galicia y las comunidades del Cantábrico donde esperamos algunas lloviznas débiles. También esperamos nubosidad acumulada en el este de Cádiz, Ceuta y Melilla. En el resto predominarán los cielos despejados con calima abundante en Canarias, y ligera tanto en la península como en Baleares.

Frente a la vista

Mañana martes la llegada de un sistema frontal nos dejará las primeras lluvias de la temporada, de la mano de un frente, que recorrerán la mitad norte del país. Como consecuencia los cielos se limpiarán de calima y las temperaturas bajarán. Mañana el descenso se dejará sentir en el oeste de la península.

Preparen la manga larga

El miércoles las lluvias rozarán el centro para reforzarse en Cataluña. Lo que todos notaremos es el desplome térmico que nos dejará valores, propios de manga larga, de solo 19º de máxima en Burgos; 20º en Oviedo; 22º en Logroño y Pamplona. Unos 26º se prevén en Zaragoza y Madrid. La bajada en el Guadalquivir se llevará los 40º para dejar unos más llevaderos 34º.

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