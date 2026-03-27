La previsión de Roberto Brasero para Semana Santa: "Llega un cambio brusco de tiempo"

El frío que hemos notado este viernes a primera hora y sobre todo el viento que ya está soplando fuerte en algunas zonas irán a más durante el fin de semana. Mañana sábado llega un frente que irá recorriendo la mitad norte y saldrá por el noreste y Balares por lo que las nubes irán en toda la mitad norte con probables lluvias en el cantábrico y Pirineos y nevadas a una cota que irá descendiendo de 1300/1500 metros a 700/1000 m. Llegarán esas lluvias de mañana también a Baleares y es poco probable que las tengamos en el resto de España aunque sí veremos nubes en el sureste y costas del sur de Andalucía, zona centro y norte de Canarias.

El domingo lo que llega nos frente, sino directamente la entrada de una nueva masa de aire polar que interactuará con una borrasca en Baleares. Será un Domingo de Ramos y de invierno, con más frío, más viento y nevadas en cotas bajas.

Domingo de Ramos de invierno

Este domingo se esperan precipitaciones en el área cantábrica, norte de Burgos, de Castilla y León y de la Rioja y en Pirineos, así como en Baleares donde además podríamos tener tormentas fuertes. En el resto de la mitad norte, zona centro y este peninsular se esperan intervalos nuboso pero sin lluvias.

Canarias, cielos nubosos o con intervalos en el norte de las islas y poco nuboso al sur. Y ojo a dos elementos que nos dejará uno de esos cambios bruscos que anunciamos. Por un lado las nevadas: se producirá un desplome de cota de nieve, situándose en torno a 500/800 metros incluso en 300/500 en el nordeste. Por eso dije ayer que lo que caiga en el norte de Navarra, Aragón o Cataluña será directamente en forma de nieve, con acumulados significativos en las áreas cantábrica y pirenaica, norte de la Ibérica y sierras de Baleares.

Nevadas en cotas bajas y vientos huracanados

El otro elemento a tener en cuenta en la festiva jornada dominical será el viento, que soplará con rachas muy fuertes que pueden llegar a ser puntualmente huracanadas en el nordeste peninsular y Baleares. Ahora mismo hay previstos avisos de nivel naranja por fuertes viento para el domingo en la mayor parte de Aragón, Cataluña y Baleares.

En cuanto a las temperaturas, bajarán en la mayor parte del país, excepto en las costas de Andalucía donde aumentarán, y en Canarias, Galicia y Asturias donde habrá pocos cambios.

De lunes a jueves, lluvias por el norte

Esa masa de aire polar que entra el domingo empezará a retirarse a partir del Lunes Santo pero todavía ese día no se notará mucho la subida de temperaturas. Además el flujo húmedo de viento norte seguirá acumulando nubes con lluvias débiles en general en el Cantábrico y nevadas en pirineos. Sol para el resto de España.

El martes repetimos panorama: mucho sol salvo en el área cantábrica y pirineos donde seguirá lloviendo y nevando, y temperaturas que ya vuelven a sumar grados en el resto de España.

El Miércoles Santo eso sería lo destacable: el aumento de las temperaturas que ya nos dejaría valores más propios de estas fechas aunque con posibles nubes en aumento en el Mediterráneo. Vuelve a entrar en escena esa perturbación del norte de África que se veía al principio en el pronóstico y luego desapareció. Pero no debería dejar lluvias salvo quizá en Baleares, aunque sí impedirá que se disparen las temperatura a orillas del Mediterráneo como sí podrá pasar en el interior peninsular, con Jueves Santo de 22º en Alicante, 24º en Madrid y 30º en Sevilla.

La incertidumbre del Viernes Santo

Según la previsión de hoy, la incertidumbre se traslada al Viernes Santo cuando podría entrar un frente por el noroeste peninsular con precipitaciones de cara a la tarde y un nuevo descenso de temperaturas que se extendería a la recta final de la Semana Santa. Digo incertidumbre porque hasta ayer esa posibilidad es la que pinta el modelo de previsión del Centro Europeo que hasta ayer mismo lo que veía era una borrasca en el norte de África que afectaría al mediterráneo y sur de Andalucía. Veremos a partir del lunes cuál de estos dos escenarios cobra peso en el pronostico o si triunfa un tercero que es del que se extienda el anticiclón hasta el fin de semana. En cualquier caso parece que nos esperan cambios y los que podamos tener -o no- en la recta final de la Semana Santa se verán mejor a partir del lunes.

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