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SEMANA SANTA

Los hombres de la Cofradía de Sagunto rechazan la participación de las mujeres en las procesiones de Semana Santa

En la votación secreta y sólo para hombres ha ganado el 'No' con 267 votos en contra y sólo 114 a favor. Es la tercera vez en los últimos años que se realiza esta votación.

Cofradía de Sagunto

Los hombres de la Cofradía de Sagunto rechazan la participación de las mujeres en las procesiones de Semana Santa | Antena 3 Noticias

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Ángel Pinto
Publicado:

Los hombres de la Cofradía de la Purísima Sangre de Cristo de Sagunto, en Valencia, han dicho 'NO' a que las mujeres procesionen con ellos en Semana Santa. Las mujeres esperaban la decisión y la indignación ha sido total. Una mujer nos relata la situación: "Nos hemos quedado muy tristes", confiesa. Otra mujer señala que han "perdido una oportunidad histórica para que el cambio viniera desde dentro de la propia cofradía", y una madre indica "que es injusto y que es un retroceso". La tradición ha vencido y es la excusa para la exclusión. Hombres SI mujeres NO.

Una mujer denuncia: "Me da vergüenza decirle a mis hijas que no pueden hacer algo solamente por ser niñas". Otra de las entrevistadas nos cuenta "que es una pena que todavía sigan estos reductos 'machirulos', machistas, de estoy en mi cortijo de testosterona," y un hombre dice que la situación "es cavernícola".

Tercera ocasión para la igualdad

Es la tercera votación que se realizan y siempre ha vencido la NO IGUALDAD. En este caso, 267 votos en contra y sólo 114 a favor. Una joven nos cuenta que "no es lo mismo que hace 50 años que ahora ningún pensamiento debería ser igual", y una madre cuenta que "mi hija cuando ve pasar a su primo y a su padre dice que quiere ser y no puede ser por ser mujer pues llora"

Con esta decisión, el Ministerio de Industria y Turismo podría retirar a esta fiesta su reconocimiento de "Interés turístico Nacional". Un vecino nos señala que "es la fiesta más bonita del pueblo y le da mucha rabia que en año 2026 no puedan participar las mujeres", y una mujer dice que " a lo mejor hay que ir a los tribunales". Un vecino ha expresado su indignación asegurando que "es inaudito que la mujer no pueda entrar".

La decisión no cambiará los deseos de las mujeres de Sagunto, donde seguirán luchando por conseguir la igualdad y que en un futuro puedan procesionar hombres y mujeres.

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