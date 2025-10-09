La Aemet activa la alerta naranja por la DANA Alice en Valencia, Murcia y Baleares

Una nueva DANA, bautizada como Alice, ha puesto en alerta a gran parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta especial por lluvias y tormentas muy fuertes y persistentes en el este peninsular y Baleares.

Desde primeras horas del día, el riesgo es alto en Cataluña, Comunidad Valencia e Islas Baleares, donde se esperan acumulados que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en pocas horas.

Esta situación meteorológica se debe a la entrada de una vaguada atlántica con aire frío en altura, que ha dado origen a la DANA Alice. Esta se mantendrá activa al menos hasta el lunes 13 de octubre, según el último comunicado de la Aemet. El fenómeno viene acompañado de un potente anticiclón al norte, que canaliza vientos del este y nordeste cargados de humedad hacia el Mediterráneo dejando como resulado lluvias persistentes, fuertes rachas de viento y tormentas localmente torrenciales.

En Valencia, Alicante, Murcia, Ibiza y Formentera, las autoridades han activado alerta naranja. En las Pitiusas, se han suspendido las clases y se recomienda evitar desplazamientos innecesarios. En la Comunitat Valenciana el mal tiempo coincidiendo con el 9 d’Octubre, Día de la Comunitat. El Ayuntamiento de València ha confirmado que la Procesión Cívica se suspenderá si el aviso naranja se mantiene a mediodía.

Además, ha establecido para este viernes, desde las 10 de la mañana a la medianoche, el aviso rojo en el litoral sur de Alicante por lluvias que pueden acumular 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 litros por metro cuadrado en doce horas.

Noche en Valencia

Durante la noche, Valencia ciudad ha registrado hasta 44 litros por metro cuadrado, según datos de la AEMET. Las estaciones municipales han medido valores destacados en El Saler (36,9 l/m²) y La Torre (22,2 l/m²). El Consorcio de Bomberos ha atendido varios avisos por achiques de agua y pequeñas inundaciones en zonas bajas de Catarroja y Alcàsser, los puntos más afectados hasta el momento.

Según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), otras localidades también presentan registros elevados: Catarroja (39,8 l/m²), Alcàsser (35,1), Vila-Real (35,0) o Pedralba (27,4). El 112 de la Comunitat Valenciana ha informado de ocho intervenciones durante la madrugada, aunque sin incidencias graves.

Previsiones para el fin de semana

La Aemet prevé que el viernes 10 y el sábado 11 sean los días más intensos del episodio, con lluvias localmente torrenciales en Valencia, Alicante y Murcia. Las precipitaciones podrían superar los 140 litros en 12 horas, especialmente en el entorno del Cabo de la Nao. El domingo se espera una leve mejoría, aunque la inestabilidad persistirá hasta el lunes.

