Roberto Brasero: “El tiempo del puente de diciembre será de un otoño suave, no tan invernal”

Las temperaturas serán protagonistas en este puente de Diciembre pero no porque vayan a ser muy frías sino todo lo contrario. En Bilbao y Zaragoza llegaremos a 20º el sábado; en León doblaremos el domingo los 8º que tienen ahora y en Murcia nos esperan más de 24º. Aún así, las nubes no se irán del todo y además tendremos nieblas.

Otro frente para el viernes

Otro frente nos dejará lluvias y viento este viernes aunque durante el puente las precipitaciones irán a menos y las temperaturas, a más. El puente de diciembre tendrá un aspecto más otoñal y no tan invernal como estos últimos días: ambiente más templado, con nubes y nieblas pero también ratos de sol y menos frío. Ya este viernes apenas tendremos heladas en el comienzo de la jornada.

Todavía podrá llover en Galicia y el Cantábrico -aunque con menos intensidad que en estas horas del jueves en las que estoy escribiendo estas líneas y viendo en el radar como arrecia la lluvia en el extremo norte- y soplará el viento sur con rachas fuertes. Siguen los avisos por temporal costero. El viento también será fuerte en Cataluña y Baleares, aquí de componente norte y nevará en Pirineos a partir de 1500 metros. Lluvias probables también en Andalucía sobre todo por la mañana y en el resto seguirán las nubes pero ya sin lluvias ni nevadas y con temperaturas que también por la tarde serán más altas: aumentarán en la mayor parte de la Península, y sobre todo en el Cantábrico. Pocos cambios en los archipiélagos.

El sábado a 20 grados

El sábado seguirán subiendo las temperaturas en la mayor parte de la Península y Baleares, incluso podrán hacerlo de forma notable las máximas en el Ebro y Pirineos orientales o las mínimas en el alto Ebro. Pocos cambios en Canarias. Con los ascensos se alcanzarán valores elevados para la época en amplias zonas del tercio norte peninsular, con heladas débiles restringidas al Pirineo. Llegaremos a 20º en Bilbao o Zaragoza y hasta 24º en Murcia o Alicante.

En el Mediterráneo y Canarias lucirá el sol y en el resto nubes y nieblas y algunas gotas todavía. Aún se darán precipitaciones en el cuadrante noroeste sin descartarlas de forma débil y dispersa en otros puntos de la Península, más probables en montañas, exceptuando los extremos este y sur donde no se esperan. Brumas y nieblas matinales en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, así como en Galicia y montañas del norte. En Canarias intervalos de nubes medias y altas, aunque con nubosidad baja en el norte de Tenerife y La Palma con posibilidad de alguna lluvia débil, tendiendo a poco nuboso al final del día con probable calima ligera en el este del archipiélago.

Domingo y Lunes con sol y nieblas

El domingo tendremos mucho sol en el sureste y se abrirán grandes claros por la tarde en el resto de la vertiente mediterránea y mitad sur peninsular. En el resto de la península seguirán las nubes mezcladas con nieblas y precipitaciones débiles en el oeste de Galicia. En Canarias probable calima en las islas occidentales tendiendo a remitir. Hará algo más de frío a primera hora que el día anterior y por la tarde seguirán subiendo las temperaturas en zonas del tercio este peninsular, Baleares y extremo norte peninsular.

El lunes se afianza este tiempo anticiclónico: sol y nieblas, frío matinal y tardes templadas. Un puente de diciembre muy otoñal y no tan de invierno como ha sido el tiempo de esta semana.

