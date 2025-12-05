La mejor foto del tiempo de noviembre de 2025

Ya tenemos la mejor foto del tiempo del mes de noviembre. En esta ocasión, los espectadores han elegido un paisaje muy otoñal de San Bartomeu del Grau (Barcelona), capturado con gran sensibilidad por su autor, Emili Vilamala. La imagen se ha impuesto entre las otras propuestas enviadas desde todos los rincones de España.

La fotografía muestra un mar de niebla cubriendo los valles, mientras las cimas nevadas se muestran llenas de luz. El contraste entre las nubes bajas, las laderas oscuras y las cumbres doradas crea una escena casi onírica, un paisaje propio de una película.

¿Te gustaría convertirte en el próximo protagonista de ‘Las Imágenes de El Tiempo’ en Antena 3 Noticias? Participar es muy sencillo: súmate a nuestra comunidad de fotógrafos aficionados y comparte con nosotros, a través de este enlace, esas escenas especiales que consigas capturar.

Cada mes abrimos una votación para que los espectadores elijan su fotografía favorita, construyendo un álbum global lleno de paisajes de todos los meses del año y momentos únicos de toda la geografía española. Anímate a mostrarnos tu mirada y forma parte de esta galería compartida.

Los resultados del concurso

