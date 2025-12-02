Roberto Brasero explica el tiempo cambiante de esta semana: "El miércoles sol, pero el jueves y viernes lluvias"

Tenemos para este miércoles avisos de nivel naranja en las costas de Galicia y el Cantábrico, con viento fuerza 7 y olas de 5 a 6 metros. Además en las regiones del extremo norte peninsular las precipitaciones mañana persistentes y a ratos incluso fuertes, con posible granizo en Cantabria o el País Vasco. Aquí, en el norte, irán encadenando un frente tras otro y dejará pocos minutos de respiro pero en el resto de la península será distinto: quien madrugue se encontrará con lluvias pero enseguida no le hará falta el paraguas.

Tiempo variable

En la tarde de este martes otro frente está entrando ya por el noroeste y otro más se descolgará hacia el centro y sur peninsular. Por lo tanto la noche puede ser de lluvias en estas zonas y la madrugada de nevadas, sobre todo en el sistema central, donde hay avisos de nivel amarillo por acumulaciones de 5 centímetros de nieve a partir de los 1000 a 1200 metros de altitud en sierras de Salamanca, Ávila, Segovia o Madrid. Tras unas primeras horas del día aún con lluvias en el centro y este de Andalucía y de Castilla-La Mancha, y puntos de Cataluña, pero la previsión es que vayan remitiendo las precipitaciones en estas zonas a lo largo de la mañana del miércoles.

En Baleares existe la posibilidad de chubascos fuertes en el este del archipiélago mientras que en Canarias será en el norte de las islas occidentales donde se acumulen las nubes. Y rachas muy fuertes de viento en zonas de Alborán, bajo Ebro, Ampurdán y litorales del Cantábrico y Galicia.

Bajan las temperaturas en el sur

Vuelven a bajar las temperaturas mínimas de esta próxima madrugada por lo que amaneceremos de nuevo con más heladas, que serán débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte y sierras del sureste peninsular y moderadas en las montañas del norte, con nieblas matinales en zonas de la meseta Norte y de las depresiones del nordeste. Por la tarde bajarán las máximas en el sur de Andalucía, el área mediterránea y el interior este peninsular, con aumentos en el norte de Aragón, Navarra, Ibérica sur y oeste de Galicia.

