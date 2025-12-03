Roberto Brasero: "El puente empezará como ahora, pero luego veremos más sol"

Jueves con más lluvias, más nieve, menos frío

Este jueves otro frente protagonizará el tiempo de mañana jueves con nuevas lluvias que serán algo más duraderas y abundantes que las de hoy y con nuevas nevadas que caerán a partir de cotas un poco más altas ya que empezarán mañana a subir ligeramente las temperaturas. Nevará en los principales entornos de montaña de la mitad norte y sureste peninsular a una cota en torno a 1300 subiendo por encima de 1800m en el sureste, y quedándose en los 1200 en Pirineos y Cordillera Cantábrica que es donde mañana van a caer las nevadas más abundantes. Y es que el frente tardará más en marcharse pero las precipitaciones, aunque duren algunas horas más, serán débiles en general: Salvo en Galicia y sobre todo en las comunidades del Cantábrico donde se reforzarán de cara a la tarde con lluvias que van a ser copiosas e incluso alguna tormenta con granizo.

Arrecia el temporal costero

Sigue el temporal costero en litoral gallego y en todo el cantábrico con avisos de nivel naranja y llegará también hoy mar de fondo a canarias donde se activan los avisos nivel amarillo por oleaje fuerte. La última vez que se activaron tuvimos una tragedia en Canarias con 3 fallecidos por golpe de mar. Mucha precaución. También durante el jueves y viernes las condiciones serán más duras en el Cantábrico con esas precipitaciones más fuerte y copiosas además del viento y oleaje que seguirá. En cuanto a las temperaturas, ahí rompemos la tendencia porque ya no bajarán más e incluso mañana empiezan a recuperarse. Lo notaremos a primera hoy con menos heladas que hoy pero también por la tarde cuando los valores sean superiores a los de este miércoles en el centro y sur peninsular y volvamos a llegar a los 20º en Sevilla. Y más que subirán durante los siguientes días. He aquí un pequeño avance de la previsión para este puente de diciembre.

Viernes, todavía parecido

El tiempo del viernes todavía estará marcado por el paso de frentes que dejarán cielos nubosos o cubiertos en casi toda la península aunque ya se irán abriendo algunos claros en el Mediterráneo y suroeste peninsular, así como en el sur de Canarias. Aún tendremos lluvias en la mayor parte del tercio norte peninsular y en entornos de montaña de resto de la Península ,unas lluvias que serán abundantes en el oeste de Galicia y Cantábrico oriental incluso con alguna tormenta que deje granizo. Nevará en montañas del tercio norte, sobre todo en los Pirineos donde empezará nevando a partir de 1000 metros pero también posiblemente en las del centro y sureste a una cota de 1300/1600 metros pero subiendo a lo largo del día por encima de 2000 m en todas las zonas. Y el es que el viernes tendremos temperaturas más altas en toda España y más que subirán aún durante el puente.

Sábado, empiezan los cambios

El sábado ya será distinto. El tiempo hasta entonces dominado por ese paso de frentes como el que tenemos ahora empezará a ser protagonizado por el anticiclón que será el que domine el tiempo el resto del puente. Pero todavía el sábado tendremos cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Península, con intervalos de nubes altas en áreas mediterráneas y Baleares y una tendencia a despejar en la mitad sur.

Las precipitaciones serán más débiles y en menos zonas que en días anteriores, pero aún podríamos tener algunas en el cuadrante noroeste y centro norte peninsular, sin descartarlas de forma débil y dispersa en los entornos de montaña del resto de la península, salvo en litoral Mediterráneo y mitad sur donde no se esperan. Los mayores acumulados, con probabilidad de ser persistentes, se darán en el oeste de Galicia.

Domingo sin lluvias ni nevadas

El domingo ya tendremos funcionando las altas presiones como barrera a las lluvias y nevadas y solamente un frente débil en el noroeste dejará precipitaciones en el oeste de Galicia que serán más débiles y ocasionales hacia el interior de esta Comunidad y en zonas de montaña de la mitad norte de la vertiente atlántica. En el sureste sol desde por la mañana, y en el resto del este y mitad sur se abrirán claros a lo largo de la jornada. Sí podrán persistir las nubes en el resto de España, es decir, en el noroeste y norte de Canarias. Las temperaturas máximas subirán en zonas del tercio este peninsular, Baleares y litorales del Cantábrico y en ligero descenso en el resto, sobre todo las de primera hora. Pero por la tarde llegaremos a 20º en Bilbao, 21º en Sevilla o 23º en Alicante.

Lunes de sol y temperaturas cálidas

Y lunes, día festivo, empezará con más frío pero la tarde debería ser más bien templada, con un predominio del sol sobre las nubes ya que para ese día los mapas nos marcan el anticiclón abarcando toda España y frenando un frente que de nuevo asoma por el Atlántico de la mano de una potente borrasca situada hacia Irlanda. Ese frente hasta ayer mismo parecía que podría recorrerá de nuevo la península como está ocurriendo ahora pero los últimos pronósticos nos dicen que se quedará anclado en el atlántico, frenado por la barrera de las altas presiones que permitirán solo el avance de algunas nubes pero nada de precipitaciones.