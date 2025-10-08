Roberto Brasero avisa de que habrá "DANA hasta el lunes": "Atención en la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia"

Alice es el nombre de esta DANA, primera de la temporada que ya desde primeras horas de este jueves nos dejará fuertes tormentas y lluvias persistentes en el este de España. Son esas precipitaciones que bien porque sean fuertes o bien porque sean persistentes pueden dar lugar a crecidas o inundaciones en zonas bajas, arroyos y ramblas. Esta tarde ya tenemos avisos de nivel amarillo por tormentas que puede ser localmente fuertes y con granizo en el interior de Murcia, Almería y de la Comunidad Valenciana, así como en el sistema central (provincias de Ávila y Segovia) y sobre todo en el este de Castilla-La Mancha donde en la provincia de Cuenca son de nivel naranja por lluvias dejar 30 l/m2 en una hora.

Mañana jueves las lluvias más potentes se esperan en Valencia, Alicante, Ibiza y Formentera y en Campo de Cartagena y Mazarrón, en la región de Murcia. Podrían acumularse 100 litros por metro cuadrado en 4 horas y 40 de ellos en tan solo una hora.

Lluvias en el Este

Las lluvias llegarán también a lo largo del día a otras zonas de Cataluña, este de Castilla-La Mancha, este de Andalucía y posibles chubascos tormentosos en el resto de las sierras de la mitad sur y el centro peninsular. En el norte peninsular tendremos nubes y claros con lluvias débiles y dispersas en el Cantábrico y norte de Galicia, mientras que en el oeste peninsular y en Canarias encontraremos mañana los cielos más soleados.

Temperaturas en descenso

Todo ello con un descenso de temperaturas en las zonas afectadas por las lluvias, aunque bajan desde muy arriba por lo que seguirán siendo cálidas en general. Para mañana podrán llegara una máxima de 25º en Zaragoza, 26º en Murcia, 27º en Madrid o 30º en Sevilla. Pero sobre todo hay que estar muy pendientes a partir de mañana a esta situación que se prolongará al menos hasta el lunes según el aviso especial de AEMET que acaba de actualizar esta mañana y que procedemos a repasar

Peligro potencial

La configuración de los elementos atmosféricos que tenemos por delante (la presencia de la DANA con su seno de aire frío en niveles medios; el flujo del este y nordeste en capas bajas con recorrido marítimo que aportará abundante humedad y un previsible bloqueo que hará que persistan esas condiciones durante varios días) lleva a la AEMET a hablar en su nota de unas precipitaciones fuertes y persistentes que "pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado".

Zonas afectadas

Durante el jueves las zonas más problemáticas son las que identifican los avisos con el nivel naranja de riesgo importante y que en ese momento son: los litorales de Valencia, Alicante, Ibiza y Formentera donde podrían superarse los 100 l/m2 en 4-6 horas, y en Campo de Cartagena y Mazarrón, en la Región de Murcia, por 30 l/m2 en 1 hora.

La previsión para mañana ya desde primera hora tengamos tormentas con lluvias fuertes en el litoral de Tarragona, Barcelona y Comunidad Valenciana y que a lo largo del día se desplacen a Ibiza y Formentera, la región de Murcia, la mitad oriental de Andalucía y el sur de Castilla La Mancha, sin descartarlos en otras zonas de Castilla-La Mancha, de Cataluña y sistema Central.

"Se espera que estos chubascos, que se desplazarían lentamente y podrían regenerarse con el aporte de humedad en superficie, vayan acompañados de tormentas, granizo y alcancen intensidad fuerte o muy fuerte, incluso torrencial de manera más probable en los litorales de Valencia, Alicante y Pitiusas", indica la AEMET en su aviso especial

Seguirán hasta el lunes

El viernes 10 y el sábado 11 se esperan los días álgidos del episodio, según la agencia estatal. Esos días los chubascos más intensos se esperan en Valencia, Alicante y Murcia, donde serán localmente muy fuertes, probablemente de intensidad torrencial, y con acumulados que podrían superar los 140 mm en 12 horas, de manera más probable en la provincia de Valencia.

Las tormentas se extenderían hasta el sur de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y el este y sur Andalucía. A partir de ahí aumenta la incertidumbre en el pronóstico pero es probable que el domingo 12 siga la DANA pero ya con menos flujo húmedo en superficie por lo que aún podrían darse chubascos localmente fuertes o muy fuertes “siendo más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, pudiendo alcanzar el interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón, y Baleares. Y el lunes esos vientos serían menos intensos y la DANA debería comenzar su retirada, aunque la AEMET todavía avisa de algunos chubascos todavía intensos ese día en Baleares y la Comunidad Valenciana.

