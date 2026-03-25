Las verduras y hortalizas se disparan de precio: "Los tomates cuestan el doble de un día para otro"

Los precios de los alimentos siguen al alza, especialmente en aquellos productos que dependen directamente del uso de fertilizantes. Un encarecimiento que ya se nota con claridad en frutas y hortalizas. El tomate, por ejemplo, ha pasado de 1,07 euros el kilo a 2,63 desde el inicio del conflicto, es decir, más de un euro y medio de subida. Y la coliflor ha aumentado 43 céntimos en apenas tres semanas.

Iñaki, frutero en Bilbao nos enseña los productos que más han subido de precio. "Las coliflores estábamos vendiéndolas a 1,90 el kilo y ahora a 2,40, ajustando un poquito el precio", asegura. También las judías verdes se han encarecido: "igual son 60 u 80 céntimos el kilo", asegura, señalando además el impacto del transporte: llenar el depósito de un camión cuesta ahora unos 600 euros más, un incremento que termina repercutiendo en el consumidor. "La mayoría de los productos vienen de Andalucía y claro, a un camionero le cuesta 600 euros más llenar el depósito, pues tienen que repercutir", añade.

Del campo al mercado: el encarecimiento de fertilizantes y transporte dispara los precios

El recorrido por los puestos confirma la tendencia. Rosa López, también frutera: "el tomate se ha disparado". ¿Qué está pasando con el tomate? Loli, otra vendedora, cuenta que "Ayer los tomates pera estaban a 1,98 euros el kilo y hoy están a 3,95 euros. Casi el doble de un día para otro".

Y no solo pasa con el tomate. Los pimientos también se han duplicado de precio. "Hace un par de semanas costaban 1,95 euros el kilo y ahora 3,95 euros. Es una subida espectacular. Cada semana que voy a comprar a Mercamálaga la factura se me ha doblado", nos cuenta otro tendero en Málaga.

Los consumidores notan en sus bolsillos en el impacto de la crisis

Los clientes lo notan a al hora de llenar la cesta de la compra. Una mujer comenta, con resignación, que "será la guerra… pero es una barbaridad de subida". En la cesta de la compra, el efecto es inmediato. "Antes comprabas cuatro y ahora dos", dice un cliente. Otra lo resume con cifras: "salgo con 100 euros y no he comprado ni carne ni pescado, solo frutas y verduras".

Detrás de esta subida está el encarecimiento de los fertilizantes (los países del Golfo Pérsico son los grandes productores) y del combustible, que está tensionando toda la cadena alimentaria. España depende en gran medida de estas materias primas y el sector ya advierte de que los costes se están disparando y acabarán trasladándose al consumidor.

Y la previsión no invita al optimismo: si la situación continúa, los precios podrían seguir subiendo en las próximas semanas.

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