Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Construcción

Las subidas en el carburante afectan a la construcción: "Esperamos subidas de entre un 20% y un 30%"

La subida en el precio de la energía pone en alerta a los distribuidores que auguran subidas en los materiales de obra. Muchos de ellos requieren del gas para su producción.

Ladrillos hechos a base de plástico reciclado

g | Ciencia & Cemento

Publicidad

Alberto de Castro
Publicado:

La subida del precio de los carburantes y la energía, provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán, afecta a más sectores económicos de los que imaginamos, incluido el de la construcción. Dos mundos sin mucha correlación aparente, aunque no es así: muchos de los materiales empleados en la obra requieren del gas para su creación y algunos de ellos tienen una demanda muy elevada.

¿Cuánto subirán los materiales de construcción?

El policloruro de vinilo (PVC) es uno de ellos, tanto es así que los distribuidores lo catalogan de "primera necesidad". Para poner algo más de luz, es el material con el que se construyen las tuberías o los marcos de las ventanas, muy frecuentes no solo en obra nueva, si no en reparaciones en edificios. Bien, este componente espera subidas en sus precios de entre un 15% y un 20% el primero de abril. Algo que suele ocurrir, pero moderadamente. "A partir del uno de abril hay que subir tarifas, es normal subirlas, pero llevamos dos semanas recibiendo notificaciones de que va a subir progresivamente", afirman los vendedores.

Otro de los elementos más frecuentes en una obra es el cemento, que espera subidas de entre un 30% y un 40%. Algo que se debe a que, en concreto el tipo conocido como 'Portland', requiere de mucha energía para ser producido. Los vendedores son prudentes, aunque temen un descenso en la demanda: "El cliente ya asume las subidas de precio, llevan pasando un tiempo. De cara a final de año tendremos que ver qué pasa con el tema de la guerra, es incierta la demanda".

Por último, el vidrio, que podría sufrir una subida de entre el 5% y el 7% al ser fabricado con gas, plata y petróleo. El precio de este último se dispara debido al bloqueo en el estrecho de Ormuz y afecta, como ven, a los elementos más cotidianos de sectores tan necesarios como el de la construcción. Una subida en los precios y un descenso en la demanda que podría agravar el problema de la creación de vivienda nueva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Transportistas, agricultores y pescadores ven insuficientes las ayudas y amenazan con protestas: "No sé cómo vamos a aguantar"

Transportistas de Baleares buscan un acuerdo con el Govern por la subida de los carburantes y no descartan paros

Publicidad

Economía

Ladrillos hechos a base de plástico reciclado

Las subidas en el carburante afectan a la construcción: "Esperamos subidas de entre un 20% y un 30%"

Ante la nueva alarma: ¿estamos preparados para otro apagón?

Los audios momentos antes del apagón: "Hostia, hostia, hostia... ¡A tomar por culo!"

Yolanda Díaz

Yolanda Diaz seguirá adelante con la reforma del registro horario pese al rechazo del Consejo de Estado y del Ministerio de Economía

Transportistas de Baleares buscan un acuerdo con el Govern por la subida de los carburantes y no descartan paros
Guerra Irán

Transportistas, agricultores y pescadores ven insuficientes las ayudas y amenazan con protestas: "No sé cómo vamos a aguantar"

A3 Noticias Fin de Semana (07-06-25) La investigación europea sobre el apagón eléctrico pone el foco en los mecanismos de defensa del sistema
Apagón

Los audios previos al apagón señalan fallos en la red comunicados a Red Eléctrica hasta 12 días antes

Bloque de viviendas
Medidas

Dudas sobre el alquiler: ¿Qué pasa si el decreto de la vivienda decae en los próximos días?

Inquilinos y propietarios, pendientes de una decisión clave en el Congreso. ¿Qué pasa si el decreto de vivienda no sale adelante? ¿Seguirán vigentes las prórrogas del alquiler y el límite del 2% o cambiarán las reglas del juego?

Salvador Illa regresa al trabajo tras un mes de baja
Cataluña

Illa anuncia un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Oriente Medio en Cataluña

El martes el Govern catalán movilizará 400 millones de euros para aprobar este primer paquete.

Tren cercanías Renfe

Renfe avisa: este es el último día para presentar la solicitud en la oferta de Empleo Público para maquinistas 2026

Imagen de archivo de agua

Día mundial del agua: "Tenemos modernas instalaciones fotovoltaicas flotantes para garantizar el abastecimiento de riego"

El plan anticrisis del Gobierno: todo lo que baja y lo que se mantiene de precio

El plan anticrisis del Gobierno: todo lo que baja y lo que se mantiene de precio

Publicidad