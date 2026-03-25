Las subidas en el carburante afectan a la construcción: "Esperamos subidas de entre un 20% y un 30%"

La subida del precio de los carburantes y la energía, provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán, afecta a más sectores económicos de los que imaginamos, incluido el de la construcción. Dos mundos sin mucha correlación aparente, aunque no es así: muchos de los materiales empleados en la obra requieren del gas para su creación y algunos de ellos tienen una demanda muy elevada.

¿Cuánto subirán los materiales de construcción?

El policloruro de vinilo (PVC) es uno de ellos, tanto es así que los distribuidores lo catalogan de "primera necesidad". Para poner algo más de luz, es el material con el que se construyen las tuberías o los marcos de las ventanas, muy frecuentes no solo en obra nueva, si no en reparaciones en edificios. Bien, este componente espera subidas en sus precios de entre un 15% y un 20% el primero de abril. Algo que suele ocurrir, pero moderadamente. "A partir del uno de abril hay que subir tarifas, es normal subirlas, pero llevamos dos semanas recibiendo notificaciones de que va a subir progresivamente", afirman los vendedores.

Otro de los elementos más frecuentes en una obra es el cemento, que espera subidas de entre un 30% y un 40%. Algo que se debe a que, en concreto el tipo conocido como 'Portland', requiere de mucha energía para ser producido. Los vendedores son prudentes, aunque temen un descenso en la demanda: "El cliente ya asume las subidas de precio, llevan pasando un tiempo. De cara a final de año tendremos que ver qué pasa con el tema de la guerra, es incierta la demanda".

Por último, el vidrio, que podría sufrir una subida de entre el 5% y el 7% al ser fabricado con gas, plata y petróleo. El precio de este último se dispara debido al bloqueo en el estrecho de Ormuz y afecta, como ven, a los elementos más cotidianos de sectores tan necesarios como el de la construcción. Una subida en los precios y un descenso en la demanda que podría agravar el problema de la creación de vivienda nueva.

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