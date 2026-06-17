Verano Joven 2026: A la venta los billetes para viajar por España y Europa con descuentos de hasta el 90%

Renfe ha puesto a la venta este miércoles los billetes para que los jóvenes de entre 18 y 30 años puedan viajar con descuentos este verano. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, los jóvenes de hasta 30 años inclusive, podrán utilizar los descuentos tras la aprobación de la cuarta edición del Verano Joven el pasado martes en el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha habilitado en la página web del Verano Joven un formulario para que los jóvenes con nacionalidad española o de cualquier otro país de la Unión Europea con residencia legal en España, puedan registrarse.

El registro debe realizarse al menos 24 horas antes de adquirir el primer billete, y los interesados pueden inscribirse a través de certificados electrónicos cualificados, como el sistema Cl@ve, o introduciendo el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento y el número del DNI, junto a la fecha de validez, o del NIE, junto al número de soporte del Registro de Ciudadano de la UE o de la Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE), así como la nacionalidad y el municipio de residencia.

Descuentos del 50% y 90%

Los descuentos del Verano Joven 2026 incluyen rebajas en trenes de Alta Velocidad (AVE y Avlo), Avant y larga distancia, con un máximo de descuento de 30 euros por billete. También incluye el descuento del 90% en los servicios de Media Distancia o de la red de Ancho Métrico, según ha informado Renfe.

Este descuento del 90% también se incluye en los autobuses de titularidad estatal en España.

Asimismo, los jóvenes contarán con una rebaja del 50 % en el Global Flexible de Interrail de 10 días en dos meses, cuando se comercialice a través de Renfe y ofrecerá un código de descuento del 100 % a los miembros de Más Renfe para comprar un billete por cada dos viajes realizados.

El código de descuento, compuesto por el número de DNI o el NIE y conjunto de caracteres, se enviará al teléfono móvil o al correo electrónico, y será válido para todo el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026. El proceso hasta el envío del código por correo electrónico y teléfono móvil suele tardar unos minutos.

En caso de no recibirlo, deberás ponerte en contacto con Renfe o la Web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

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