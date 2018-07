Varoufakis rechaza formar parte de Unidad Popular y no descarta volver al Gobierno de Tsipras

El exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis ha rechazado entrar a formar parte de Unidad Popular, el nuevo partido de izquierda surgido de la escisión de Syriza, porque no comparte la postura de esta formación de la salida de Grecia del euro y la vuelta al dracma.

"Tenemos muchas similitudes y simpatías", ha aseverado respecto a Unidad Popular Varoufakis en una entrevista concedida al diario alemán 'Die Welt'. "Me gustan y creo que les gusto", ha añadido, incidiendo sin embargo en que "desde el punto de vista político estamos demasiado lejos". En su opinión, su entrada en el partido "no sería una combinación sensata".

Varoufakis ha explicado que lo que más le distancia de Unidad Popular es su deseo de salir del euro. "Para ellos la vuelta al dracma es una cuestión de ideología", ha señalado, recordando que el país ya contó con esta moneda en su día y no por ello era "un país socialista". "Yo creo que es mejor permanecer en el euro, aunque no a cualquier precio", ha afirmado el exministro de Finanzas.

En cuanto a la posibilidad de volver al Gobierno si Alexis Tsipras gana en las previsibles elecciones anticipadas en Grecia, Varoufakis ha admitido que "uno nunca debe decir nunca". Según ha explicado, "a nivel personal todavía tengo buenas relaciones con Alexis y con muchos otros dentro de Syriza".

El exministro ha dejado claro que su decisión de entrar de nuevo en el gobierno, del que salió en julio por su rechazo al acuerdo con los acreedores alcanzado por Tsipras, dependería de un único criterio: "¿es sostenible su política económica?".

Así las cosas, se ha mostrado muy crítico con el nuevo rescate para Grecia. "Cuando yo asumo un nuevo crédito, me pregunto si lo puedo devolver. Eso es de sentido común. Y cuando no lo creo así, no cojo el crédito", ha afirmado.

"No creo que este paquete de ayuda pueda funcionar y estoy seguro de que nadie lo cree, incluidos (el ministro de Finanzas alemán) Wolfgang Schäuble y (la directora gerente del FMI) Christine Lagarde", ha remachado.