El sector inmobiliario registra una nueva burbuja, pero de segunda mano

La falta de viviendas disponibles y la necesidad de encontrar un hogar se traducen en precios más altos. Pero es algo no que detiene las ventas.

"La ley de oferta y demanda está funcionando de manera extrema y casi se podría decir que da igual el precio que se ponga, que vuela", nos confirma Jacobo Blanco, gerente de la Inmobiliaria KSA.

"Desde hace 20 años no tenemos una política de vivienda adecuada", comenta Blanco. El hecho de que no se vean "grúas en las ciudades" agrava aún más la situación. El mercado no ofrece suficientes opciones.

Otro factor que está influyendo en la subida de precios es el comportamiento de los propietarios de viviendas vacías. Según Blanco, muchos propietarios prefieren no alquilar sus viviendas debido al miedo a las leyes inestables y la falta de seguridad jurídica. "No todos son grandes empresas inmobiliarias, sino que también tenemos propietarios que tienen una o dos viviendas y que están sacando un rendimiento para el día de mañana", explica. Este temor a posibles problemas legales o impagos lleva a que muchas propiedades no se alquilen, lo que contribuye a la escasez de oferta y, por lo tanto, al aumento de precios.

El auge de las viviendas de uso turístico, que se ha producido en los últimos años, es otro factor relevante que está afectando al mercado inmobiliario. Blanco destaca que muchas viviendas que antes se destinaban al alquiler tradicional han sido transformadas en alojamientos turísticos, lo que ha reducido aún más la oferta disponible para quienes buscan una vivienda estable.

Esto ha tenido un impacto directo en las grandes ciudades, donde las viviendas turísticas han desplazado a las personas que necesitan alquilar de forma permanente. De hecho, muchas personas se están mudando al extrarradio de las ciudades en busca de alquileres más asequibles. Sin embargo, este desplazamiento no está solucionando el problema, ya que las zonas periféricas no tienen la suficiente demanda ni la infraestructura necesaria para albergar a toda la población que se ve desplazada.

Y, ¿cuál es el perfil del comprador? Blanco explica que, a pesar de la subida de precios, muchos inquilinos están buscando comprar viviendas. "Estoy trabajando mucho con ex inquilinos", señala, refiriéndose a personas que, después de cumplir con los cinco años de alquiler, se ven obligadas a abandonar sus viviendas debido al aumento de precios por parte de los propietarios. Para estos inquilinos, la compra se está convirtiendo en una opción más atractiva que continuar alquilando.

"El perfil de la hipoteca va a ser más bajo, el precio al pago mensual va a ser mucho más bajo", explica Blanco. De esta manera, los inquilinos se ven empujados a considerar la compra como una alternativa viable a largo plazo.

Blanco considera que es un buen momento para vender porque "los precios están en niveles históricos en Compostela, en todas las grandes ciudades de Galicia y llega ya a las pequeñas poblaciones".

En términos concretos, Blanco aporta datos que ilustran el aumento de los precios en la zona de O Milladoiro, Ames, una de las ciudades dormitorio de Santiago de Compostela. "Hace cinco años, el metro cuadrado costaba 1500 euros, hoy está en 2200 euros", comenta.

A pesar de las ventajas de comprar, Blanco señala que la gran necesidad de la población sigue siendo el alquiler a precios razonables. "La gran necesidad de la población en Santiago y otras grandes ciudades es la de poder alquilar a un precio adecuado", afirma. Sin embargo, la oferta de alquiler a precios accesibles es muy limitada, lo que ha llevado a una "alarma social", ya que no todos pueden permitirse una vivienda.

