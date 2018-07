Alexis Tsipras anuncia su dimisión y convoca elecciones anticipadas en Grecia

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha anunciado su dimisión y ha propuesto la celebración de elecciones anticipadas. "Mi mandato del 25 de enero ha vencido. Ahora el pueblo debe pronunciarse. Ustedes con su voto decidirán si negociamos bien o no", ha dicho el líder del izquierdista Syriza en un mensaje televisado en la televisión pública griega.

El primer ministro ha señalado que es el turno del pueblo griego de decidir mediante el voto "quién debe conducir a Grecia al camino difícil pero con esperanza que se abre", además de qué fuerza política "negociará mejor la reducción de la deuda".

"Pido un mandato fuerte para un Gobierno estable, junto con la sociedad que quiere reformas progresistas", ha señalado, y se ha comprometido a que, en el marco del programa de rescate, habrá "medidas equivalentes" para reducir las consecuencias de la recesión a la que conducirán los ajustes previstos en el plan.

"No conseguimos el acuerdo que queríamos, pero dada la situación, conseguimos lo mejor posible", aseveró Tsipras. Sin embargo, dijo estar "orgulloso de la negociación" de su Gobierno con los acreedores y aseguró tener "la conciencia tranquila", ya que "Europa no es la misma después de estos seis meses".

El mandatario griego ha recordado que los acreedores proponían en un inicio "un periodo de financiación de cinco meses", además de duras medidas como "la eliminación de las ayudas sociales" y después nuevas negociaciones", pero su Gobierno ha conseguido "un acuerdo de tres años".

El líder griego ha expresado sentirse "optimista" pese a "las dificultades" y señaló que el objetivo de un eventual nuevo Gobierno de su partido seguiría siendo luchar contra la corrupción y la evasión fiscal.

The popular mandate I received on January 25th has run its course. Now, the sovereign people of #Greece must weigh in.